Timișoara Music Awards și Caravana cu Jocuri sunt highlight-urile weekend-ului, la Iulius Town. Descoperă ce alte evenimente ți s-au pregătit!

Talentul prinde voce în acest weekend, la Iulius Town, unde efervescența evenimentelor animă întreg ansamblul mixed-use. Timișoara Music Awards îi aduce pe scenă pe tinerii artiști timișoreni în cadrul primei ediții a evenimentului, care își dorește să promoveze talentele locale. Tot pe undele muzicii, dar pe note rock, timișorenii sunt așteptați să participe și la evenimentul caritabil DoomFest, unde va cânta Dragoș Moldovan Band și va avea loc și o expoziție moto. În același timp, și pasionații de muzică latino sunt invitați la Iulius Congress Hall, unde va fi Latino Fire by Mistery. Și cei mici au parte de activități dedicate lor, la Caravana cu Jocuri. Descoperă evenimentele care au loc în acest weekend la Iulius Town Timișoara!

Prima ediție a Timișoara Music Awards va avea loc în Iulius Town, sâmbătă, 23 septembrie 2023, eveniment care se desfășoară sub egida Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Pe scenă vor fi promovați tinerii timișoreni, care își doresc să urmeze o carieră în muzică, începând cu ora 12.00. Printre artiștii invitați se numără DJ Project și Ioana Ignat, Geo Da Silva, Sean Norvis, Mr. Pit, Victor Stan, Alessiah, Sebastiann, Sundreen, Pete Element, MC Steliano, Andaro, Kataa, dar și mulți alții. În plus, direct de pe scena de la Tomorrowland aterizează la Timișoara pentru prima dată în România pentru a face un show incendiar DJs from Mars. Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina de Facebook a evenimentului.

Evenimentul caritabil DoomFest va avea loc în Iulius Gardens, vineri, 22 septembrie. Începând cu ora 18.00, iubitorii de adrenalină sunt așteptați la o expoziție de motociclete, iar de la ora 20.00, Dragoș Moldovan Band va urca pe scenă, unde va susține un concert special pentru iubitorii muzicii rock.

Tot în tonuri muzicale, dar cu influențe din America Latină, vineri, de la ora 21.00, la Iulius Congress Hall va avea loc Latino Fire by Mistery. Salsalicious Dance School va susține workshop-uri de bachata. După cursul de dans, de la ora 22.30, ai ocazia să pui în practică ce ai învățat, la after party. Taxa de participare este de 40 de lei și include atât accesul la workshop, cât și la after party.

Cei mici sunt așteptați la Caravana cu Jocuri – festival de joacă, carte și arte, ediția Timișoara 2023, care se va desfășura tot weekend-ul în Atriumul Iulius Mall. Caravana cu Jocuri este cel mai tânăr festival destinat jocurilor, lecturii, socializării, prieteniei și distracției, unde toată familia este invitată. Caravana cu Jocuri este un proiect dezvoltat de Happy Color împreună cu partenerii săi și are ca scop promovarea educației prin joacă și facilitarea accesului la cât mai multe activități culturale interesante pentru toate vârstele. Programul caravanei este vineri între 16.00 și 22.00, sâmbătă: 11.00-22.00 și duminică: 11.00-20.00. Mai multe informații puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului.

