Timișoara Muzicală 2021, la final. Programul săptămânii

Aflat în ultima săptămână de desfășurare, Festivalul Internațional Timișoara Muzicală 2021 propune publicului un program bogat de concerte cu mari nume ale scenei muzicale.

Accesul la concert va fi permis până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, doar persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 sau care au trecut prin boală, în baza certificatului verde și cu purtarea măștii de protecție.

Prezentăm programul spectacolelor de la Filarmonica Banatul:

Luni 1 noiembrie, ora 19 | Sala Mihai Perian – Recital cameral susținut de elevii Liceului de artă Ion Vidu

În program:

W.A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik, partea I

(Lois Muntean – vioară, clasa a VII-a; Sebastian Manning – vioară, clasa a VI-a;

Timeea Hăpăianu – violă, clasa a XII-a; Adela Drăghia – violoncel, clasa a IX-a)

(clasa prof. Cristina Dan);

A. Haciaturian – Toccata

(Maria Pîrvulescu– pian, clasa a VI-a) (clasa prof. Elena Popa);

David Popper – Tarantella, op. 33

(Tudor Ionescu – violoncel, clasa a V-a, la pian: prof. Simona Mustețiu) (clasa prof. Ștefan Ambruș);

Ante Grgin – Temă cu variațiuni

(Vlad Oberșterescu-Hărșian – clarinet, clasa a VII-a, la pian: prof. Victor Părău) (clasa prof. Mircea Știoponi);

Sabin Păuța – Așa o liniște

(Alexandra Grigoraș – canto, clasa a XI, la pian: prof. Leonard Bonea) (clasa prof. Adina Covaci);

D. Șostakovici – 5 piese pentru două viori

(Lois Muntean – vioară, clasa a VII-a; Sebastian Manning – vioară, clasa a VI-a, Prof. Victor Andrei Părău – pian) (clasa prof. Cristina Dan);

P.I. Ceaikovski – Dumka

(Alice Poenariu – pian, clasa a XI-a) (clasa prof. Mădălina Dorgo);

Franz Schubert – Frühlingsglaube

(Sara Igna – canto, clasa a XII-a, la pian: prof. Simona Mustețiu) (clasa prof. Ovidiu Ciucuriță); Franz Schubert – Sonatina pentru vioară și pian, op. 137 nr. 1, partea I

(Leonard Mihale – pian, clasa a XI-a; Victor Geru – vioară, clasa a XI-a) (clasa prof. Teofil Buteică); Pietro Morlacchi – Il pastore svizzero

(Larisa Zăgan – flaut, clasa a XI-a; la pian: prof. Evelin Roman) (clasa prof. Gabriella Popescu);

G. Fauré – Suita Dolly: Berceuse și M-i-a-ou, op.56 nr.1 și 2

(Ilinca Pfeiffer – pian, clasa a X-a; Anca Domuța – pian, clasa a XI-a) (clasa prof. Ramona Crina);

John Beck – Andiamo

(Răzvan Bazarcă, clasa a XI-a; Emanuel Irimia, clasa a X-a; Matei Marconi, clasa a IX-a; Florin Popa, clasa a IX-a) (clasa prof. Ioana Nistor).

Marți 2 noiembrie, ora 19 | Sala Capitol – Concert simfonic – Alexandru Tomescu & Sebastian Felea

Programul cuprinde Madalion Beethoven: Concert pentru vioară și orchestră în re major, Op 61 și Simfonia nr. 4 în si bemol major Op.60 Dirijor: Sebastian Felea; Solist: Alexandru Tomescu (vioară).

Sebastioan Felea s-a născut la Galați, iar pasiunea sa pentru lumea sunetelor s-a dezvoltat de timpuriu, în mediul activității muzicale conduse de tatăl său, muzician amator – organist și dirijor de cor – în cadrul bisericii. A studiat arta dirijatului de orchestră la Universitatea Națională de Muzică din București unde a absolvit în anul 2013 ca șef de promoție, iar în perioada de formare profesională a beneficiat de îndrumarea renumiților maeștri Petru Andriesei și Horia Andreescu. A participat la mai multe cursuri de măiestrie susținute de dirijori recunoscuți pe plan internațional, printre care Christian Badea, Jin Wang, Enrique Garcia Asensio, Konrad von Abel, Christian Ehwald, Sigmund Thorp, Cristian Măcelaru. Evoluția sa muzicală se îmbogățește semnificativ prin schimbul de studii Erasmus la Conservatorul Regal din Liège (2014-2015), la clasa profesorului Patrick Baton. Începând din octombrie 2019, Sebastian Felea este dirijorul orchestrei Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara.

Cu o carieră impresionantă, ce se întinde pe 4 continente şi peste 30 de ţări, Alexandru Tomescu se detaşează net drept liderul tinerei generaţii de violonişti români. Pretutindeni publicul şi presa apreciază la superlativ personalitatea carismatică a artistului, profunzimea şi frumuseţea interpretărilor sale.

Palmaresul lui Alexandru Tomescu numără peste 100 de premii I naţionale şi nu mai puţin de 26 de distincţii internaţionale, la concursuri de prestigiu precum: Niccolo Paganini (Italia), Pablo Sarasate (Spania), Marguerite Long – Jacques Thibaud (Franţa) sau George Enescu (România). În ultimii ani tânărul violonist a fost invitat să se alăture pedagogilor celebri ai viorii în juriile unor concursuri internaţionale din Italia, Franţa sau România.

Apariţiile discografice ale violonistului Alexandru Tomescu au cunoscut o creştere exponenţială în ultimii ani: nu mai puţin de 6 noi titluri au fost lansate în 2008 şi 2009. Cel mai recent disc, înregistrat împreună cu pianistul Horia Mihail, se numeşte Romantic Stradivarius şi cuprinde sonate de Edvard Grieg, Robert Schhumann și Johannes Brahms.

Sâmbătă, 6 noiembrie, ora 19 | Sala Capitol – JAZZT Vivaldi ∘ ImpRoWien & Rodica Vică

În program:

A. Vivaldi – Armatae face et anguibus – Juditha triumphans (Improvizații pe teme de Giuseppe Verdi)

Vivaldi in Transilvania (Improvizații pe teme de Béla Bartók);

Antonio Vivaldi – Sposa son disprezzata (Improvizații pe teme de Gustav Mahler);

Carnevale di Vivaldi (Improvizații pe teme de Camille Saint-Saëns & Cristian Spătaru);

Antonio Vivaldi – Gelido in ogni vena – Farnace (Improvizații pe teme de Astor Piazzolla);

Antonio Vivaldi – La Follia – JazzT Variations;

Antonio Vivaldi – In furore iustissimae irae (Improvizații pe teme de Igor Stravinsky);

Astor Piazzolla – Primavera (Improvizații pe teme de Antonio Vivaldi);

Antonio Vivaldi – Agitata da due venti – Griselda (Improvizații pe teme de George Enescu.

Comentarii

comentarii