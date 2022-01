Timișoara nu va avea sală polivalentă prea curând. Primele lucrări, cel mai devreme în cea de a doua jumătate a anului 2023

Viceprimarul Cosmin Tabără a vizitat sediul Companiei Naționale de Investiții pentru a afla în ce stadiu se află proiectul viitoarei săli polivalente a Timișoarei. Există o veste bună, se semnează contractul cu firma care face studiul de fezabilitate, și una proastă, procedurile impun ca primele lucrări efective să aibă loc în cea de a doua jumătate a anului viitor. Aceasta dacă nu vor fi contestații la licitații.

”Am discutat la CNI despre proiectul construcției sălii polivalente sau, mai precis, despre blocarea lui. M-am dus direct la CNI și am cerut date despre proiect. Am aflat că este la semnat contractul în vederea realizării studiului de fezabilitate, iar firma respectivă are termen trei luni de zile să realizeze studiul, exceptând durata necesară pentru avize. Și aici aș vrea de la toate agențiile avizatoare din oraș să rezolve cu celeritate documentația și să nu blocheze. Am experiența cu baza Costică Rădulescu. Aceste avize trebuie date, dar în conformitate cu legea”, spune Tabără.

Conform oficialului etapa următoare este cea a scoaterii la licitație a proiectului tehnic și a construcției. Cel mai devreme la jumătatea anului 2023 se poate pune problema demarării execuției, iar aceasta doar în cazul ideal, când nu vor exista contestații.

