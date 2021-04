Timişoara riscă să pierdă titlul de Capitală Europeană a Culturii. Alin Nica: ”Nu e doar un joc de cuvinte, este o ameninţare serioasă”

Finanțatorii principali ai proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii nu șipau respectat promisiunile de finanțare a proiectului, iar acesta este foarte mult rămas în urmă, a avertizat Alin Nica, președinte al Consiliului Județean Timiș. În calitate de expert al Comisiei Europene, el al fost convocat la o ședință a comitetului care supervizează acest proiect, iar riscul ca Timișoara să piardă acest titlu este mai evident ca niciodată, avertizează Nica. Ședința trebuia să aibă loc deja, dar Primăria Timișoara ar fi reușit să obțină o lună de întârziere a susținerii întâlnirii.

Acum, Nica îi cere primarului Dominic Fritz să colaboreze pentru a se salva proiectul.

„„Comisia Europeană ne-a convocat în această ședință de urgență pentru a vedea care sunt modalitățile de deblocare a proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023. Ședința a fost planificată încă de acum o lună, dar la solicitarea Primăriei Timișoara a fost amânată cu o lună și am înțeles că se dorea să se amâne încă o dată. (…)I-am propus primarului Timișoarei să lucrăm împreună pentru a salva acest titlu și propunerea rămâne valabilă. Vă mărturisesc, cu regret, că de câte ori mă întâlnesc cu colegii din juriu și mă întreabă despre Timișoara eu nu prea știu ce să le spun pentru că nu pot să vorbesc de rău orașul în care m-am născut, orașul pentru care mă lupt și orașul în care doresc să îmi desfășor în continuare activitatea. De aceea am spus că trebuie să facem un ultim efort și să promovăm acest proiect împreună. Așteptăm o decizie a Primăriei Timișoara în privința a ceea ce se dorește: să se înființeze o nouă structură, acel centru de proiecte sau se dorește altceva. Nu știu cât mai putem aștepta. Mai așteptăm să mai pierdem încă un an? Noi ne reactivăm angajamentul de a fi parteneri activi în acest proiect. Nu știu dacă primarului îi este jenă să apeleze la ajutorul meu, nu înțeleg exact reținerea. Discutăm despre subiect, dar nu se întâmplă nimic, sunt discuții sterile”, menționează șeful CJT.

El avertizează asupra riscului evident ca titlul să fie pierdut, ceea ce ar fi o premieră negativă în istoria acestui proiect.

”Eu sunt expert al Comisiei Europene și membru al comisiei care desemnează capitalele culturale peste tot în Europa și anul trecut am tras un semnal de alarmă, pe vremea vechii administrații, atunci când proiectul se blocase. Din păcate, Timișoara chiar riscă să piardă titlul de Capitală Europeană a Culturii și nu e doar un joc de cuvinte, este chiar o amenințare serioasă. De fiecare dată când particip la misiunile de monitorizare sau la selectarea capitalelor în Europa, de fiecare dată sunt întrebat despre situația de la Timișoara”, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă convocată intempestiv, miercuri, Alin Nica.

Problemele majore ale proiectului se leagă de finanțarea acestuia.

„Anul trecut, după ce am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean, în noiembrie, instituția nu plătise niciun leu către asociația care implementează acest proiect, nici măcar cotizația. Am făcut demersuri ca 750.000 de lei să fie achitați din partea CJT în contul cotizației pentru asociația care implementează proiectul. Din păcate, de la ultima mea intervenție, în urmă cu aproape un an, nu s-a făcut niciun progres vizibil în această direcție. Vreau astăzi să trag un semnal de alarmă, nu din vreo calitate politică sau cea administrativă, ci din cea de expert al Comisiei Europene care știe care sunt sensibilitățile și neliniștile la nivelul Comisei Europene privind la niveul proiectului Timișoara 2023. Cred că este momentul să lăsăm orgoliile la o parte, e un proiect mult prea important, chiar capital, aș spune, ca să existe loc de dispute politice, împunsături politice și alte șicane între cei care trebuie să fie parteneri pentru a asigura succesul acestui proiect. Îmi pun la dispoziție întreaga mea expertiză de mai bine de zece ani în acest domeniu pentru că am fost și membru în juriul care desemnează capitalele europene ale tineretului. Îmi pun această experiență la dispoziție pentru că trebuie ca acest proiect să fie de succes pentru noi, cu care să se mândrească orice timișorean și trebuie să reușim să depășim acest impas pe care îl avem, știți disputele din jurul Asociației Timișoara Capitală Culturală. În prezent, această asociație pierde oameni de calitate și dacă nu avem competența necesară de a duce la capăt acest proiect vom avea probleme”, a mai declarat Alin Nica.

O altă parte importantă de bani este așteptată să vină de la Ministerul Culturii. Din acest motiv, este în pregătire o scrisoare, care să fie semnată și de secretarul de stat Demeter Andras, adresată ministerului, pentru deblocarea banilor.

