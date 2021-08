Timișoara și Viena – The Third Woman. Zeci de artiști vizuali expun la Art Encounters Timișoara

Timișoara și Viena – The Third Woman. Zeci de artiști vizuali expun la Art...

Sâmbătă, 7 august, între orele 18:00 și 20:00, bănățenii sunt invitați la finisajul expoziției The Third Woman – Acționism, artă performativă și atitudini, la sediul fundației Art Encounters, bv Take Ionescu nr. 46C, Timișoara.

Realizată în colaborare cu Galeria Charim din Viena și curatoriată de Ami Barak, Diana Marincu și Gia Țidorescu, The Third Woman reprezintă o incursiune în povestea unora dintre cele mai curajoase lucrări de artă din Europa ultimelor decenii, explorând, totodată, intersecțiile culturale dintre Timișoara și Viena.

Expoziția reunește opere valoroase din Colecția Miryam & Daniel Charim și Colecția Ovidiu Șandor, precum și lucrări ale unor artiști invitați.

The Third Woman include opere semnate de Matthew Antezzo, Alexandru Antik, Maja Bajević, Rosa Barba, John Bock, Geta Brătescu, Günter Brus, André Cadere, VALIE EXPORT, Peter Weibel, Heinz Frank, Dorothee Golz, Ion Grigorescu, Ana Lupaș, Tracey Moffatt, Hermann Nitsch, Miklós Onucsán, Rudolf Polanszky, Lisl Ponger, Dieter Roth & Arnulf Rainer, Christoph Schlingensief, Rudolf Schwarzkogler, Decebal Scriba, Patricia Teodorescu, Milica Tomić, Doru Tulcan, Sorin Vreme, Franz West & Andreas Reiter Raabe – a explicat Alina Crețu, communications manager , Art Encounters Foundation.

