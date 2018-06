Timișoara sub Nicolae Robu: sediu PSD atacat cu sticle incendiare și maşina unui jurnalist în flăcări. Primarul e virulent… pe Facebook

Sediul PSD Timiș atacat cu sticle incendiare și mașina unui ziarist incendiată. Acestea sunt doar două dintre infracțiunile extreme ce au avut loc în ultimele două zile în Timișoara. Orașul este scăpat de sub controlul autorităților, iar primarul, în loc să ia măsuri, să verifice ceea ce se întâmplă, să-și controleze oamenii, atacă pe Facebook. PSD este cel mai mare dușman al său, iar ziaristul, Dragoș Boța, tocmai a publicat un articol în care consilierul primarului sărbătorește într-un restaurant alături de interlopi.

Primarul Nicolae Robu a postat sâmbătă pe pagina sa de facebook, o reacţie virulentă legată de incidentul de vineri spre sâmbătă, în care a ars maşina unui ziarist timişorean, dar mai ales a faptului că numele său a fost adus în discuţie, în mod repetat, în spaţiul public, de către respectivul jurnalist.

“CÂT DE MIZERABIL TREBUIE SĂ FIE CINEVA, CA ÎNTR-O SITUAȚIE ATÂT DE GRAVĂ -EXTREM DE GRAVĂ!- PRECUM INCENDIEREA VOITĂ A UNEI MAȘINI -NICI NU MAI CONTEAZĂ DACĂ A SA SAU A ALTCUIVA!-, SĂ ADUCĂ ÎN DISCUȚIE ȘI ÎNCĂ REPETAT NUMELE MEU ȘI AL PRIMĂRIEI TIMIȘOARA!

Stimați timișoreni,

1. Astă noapte s-a întâmplat un lucru extrem de grav în orașul nostru: o mașină a fost incendiată voit de cineva. Nu contează a cui, nu contează de ce, nu contează nici măcar că, se pare, era o mașină nefolosită de mult -se vorbește că de circa un an și jumătate!-. Faptul în sine că un bun al cuiva a fost incendiat este extrem de grav în sine! Am cerut Poliției Locale să-și folosească toate capacitățile alături de instituțiile abilitate ale statului, pt identificarea făptașului. Ar fi o mare bilă neagră pt orașul nostru ca în el să se întâmple așa ceva și vinovatul să nu fie prins! Timișoara are și trebuie să-și păstreze faima de oraș sigur, de oraș al legalității, al libertății de manifestare, dar în același timp și al ordinii publice desăvârșite! Am mare încredere că instituțiile statului vor rezolva cu celeritate cazul, dovedindu-și o dată-n plus competența și buna credință.

2. Proprietarul mașinii incendiate este “jurnalistul” Dragoș Boța, un om care mă calomniază de ani de zile aproape zilnic, un om, în opinia mea, de cea mai joasă speță. Eu am spus în mai multe rânduri, fără a personaliza -și n-am personalizat și nu personalizez pt că nu pot susține cu probe juridice ce știu, nu pot pt că cei ce-mi dau informațiile nu vor să-și complice existența!- și asum ce-am spus: unii indivizi doar se pretind jurnaliști, dar de fapt n-au nimic în comun cu jurnalismul, cu această extrem de importantă profesie a cărei slujitori adevărați au tot respectul meu, reiau ideea: unii indivizi doar se pretind jurnaliști, dar în fapt sunt niște paraziți sociali ce trăiesc din taxă de protecție și taxă de asmuțire! Astfel de oameni sunt capabili să se dedea la orice, LA ABSOLUT ORICE!

3. Revenind la cazul în speță și la titlul postării: în intervenția de la Antena 3 de astăzi de la ora 11.00, individul Dragoș Boța nu s-a arătat, de fapt, deloc afectat de ceea ce i s-a întâmplat -ulterior am înțeles de ce: mașina ce i-a fost incendiată nu era în uz, n-a fost pornită de un an și jumătate!-, întâmplarea nefiind pt el decât o nouă oportunitate, cu audiență națională, de atac mizerabil la persoana mea și la Primăria Timișoara!

4. Pt a nu fi greșit înțeles, insist: nimeni, de la cel mai cinstit și cumsecade om, până la cel mai ticălos, cel mai penal, inclusiv, nu trebuie să ajungă să i se atenteze la bunuri sau, și mai grav, la integritatea corporală. Cine se dedă la astfel de fapte, ORICINE-AR FI, trebuie prins și pedepsit exemplar! În cazul în speță, neprinderea făptașului ar aduce nu numai prejudicii de imagine orașului nostru, cunoscut până acum ca un oraș extrem de sigur, în care lumea își are un obicei în a se plimba relaxată pe străzi, prin superbele piețe și parcuri, pe minunatul mal al Begăi, până târziu în noapte, dar și aureolă pt un om de nimic, cum este acest personaj aflat acum în postura de victimă

5. Voi accelera măsurile de creștere a securității în oraș prin generalizarea supravegherii video. Avem două subsisteme performante în prezent, vom realiza urgent altele pe lângă ele, atâtea câte se vor dovedi necesare! Răufăcătorii n-au ce căuta în Timișoara, n-au nicio șansă să-și facă de cap în orașul nostru!”, afirmă primarul Nicolae Robu pe pagina sa de facebook.

