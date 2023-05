”Timişoara vrea respect”. Suporterii din Timişoara organizează un protest faţă de lipsa infrastructurii sportive din oraş

Suporterii echipelor de fotbal din Timişoara, Drukeria, organizează, joi, un protest faţă de lipsa infrastructurii sportive din Timişoara, după ce au lansat o petiţie pe aceeaşi temă, care a fost semnată de 1.700 de persoane. Protestul se va desfăşura în centrul oraşului, unde sunt aşteptaţi sportivi şi susţinători ai sportului, scrie news.ro.

”Pe 25 mai ne dorim să ne adunăm cât mai mulţi timişoreni şi să ne spunem of-ul în stradă, în speranţa că împreună, prin vocile noastre, ne putem face auziţi şi lucrurile să se mişte în direcţia normală. Invităm toate cluburile sportive din oraş să adere la iniţiativa noastră, indiferent de ramurile sportive în care activează şi să încurajeze copiii, părinţii şi antrenorii să ni se alăture îmbrăcaţi în echipamentul lor, cu steaguri, mesaje sau orice materiale consideră că îi reprezintă. De asemenea, îndemnăm ca fiecare copil/sportiv să aducă o minge sau echipament din sportul pe care îl practică şi să transformăm zona centrală într-o mare arenă polisportivă. Lipsa infrastructurii sportive ne afectează pe toţi, indiferent că dorim să practicăm sport de menţinere, de masă sau sport de performanţă, de aceea ne-am bucura dacă aţi participa, în număr cât mai mare şi să fim împreună o voce puternică, aşa cum timişorenii au fost de atâtea ori, la nevoie”, au transmis reprezentanţii Drukeria, într-un comunicat de presă.

O petiţie cu titlul ”Timişoara vrea respect” a fost lansată online şi a fost semnată de 1.700 de persoane.

Intalnirea va avea loc joi, la ora 17.00, în Piaţa Unirii. De aici, la 18.30, se va porni în marş pe traseul V. Alecsandri – Piaţa Libertăţii – Alba Iulia – Piaţa Operei – Primărie – bulevardul C.D. Loga – Consiliul Judeţean Timiş.

Demersurile pentru demolarea Stadionului ”Dan Păltinişanu” din Timişoara şi construirea unei noi arene sportive sunt întârziate cu aproximativ 10 luni, susţin reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş. CNI a pornit cu greu studiul de fezabilitate, iar acum este nevoie de o serie de avize care trebuie obţinute de la mai multe instituţii din Bucureşti pentru studiul de fezabilitate.

”Ordinul de începere pentru studiul de fezabilitate s-a dat anul trecut în primăvară. E categoric o întârziere de aproximativ 10 luni, după calculele noastre, şi de aceea am sunat şi proiectantul şi ministrul, am avut şi o întâlnire cu ministrul, în această direcţie, de punere a presiunii pe acel proiectant să finalizeze lucrările. Noi ne-am manifestat disponibilitatea de a ajuta cu privire la obţinerea avizelor ce ţin de instituţiile avizatoare locale şi mai avem doar la ISU o etapă de îndeplinit pentru acest studiu de fezabilitate, urmând ca, după ce se obţin toate avizele, şi de la nivel naţional, să intre în comisiile de avizare de la CNI şi în comisia interministerială. E nevoie şi de un aviz de la Ministerul Finanţelor, pentru că e o investiţie inclusă in Planul Naţional de Investiţii publice, tot ce depăşeşte o anumită valoare, din câte ştiu 100 milioane de lei, trebuie să obţină acest aviz şi să fie inclusă pe această lista naţională”, explica Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, în 3 martie.

Abia după ce toţi aceşti paşi vor fi parcurşi, urmează ca Guvernul să emită hotărârea de alocare a finanţării şi tot atunci ar urma să pornească licitaţia pentru demolarea bătrânului Stadion ”Dan Păltinişanu” din Timişoara.

Actualul stadion este de mai mulţi ani într-o stare avansată de degradare şi a fost închis pentru competiţii, întrucât nu prezintă siguranţă.

Noul stadion va costa aproximativ 120 de milioane de euro, bani asiguraţi de CNI şi Consiliul Judeţean Timiş. Este prevăzut cu 30.000 de locuri, nu va avea şi pistă de atletism şi nu va fi unul acoperit, aşa cum este Arena Naţională de la Bucureşti.

