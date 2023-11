TimișoaraFood Summit 2023 – ziua a treia! Guerilla communication – imensa necunoscută

TimișoaraFood Summit 2023 a continuat, vineri 24 noiembrie, în ziua a treia, cu două dezbateri extrem de provocatoare, de data aceasta la Universitatea Politehnica Timișoara, unde a fost prezent și rectorul Florin Drăgan.

Prima temă în discuție a fost “Dispariția marketing-ului și comunicării clasice. Guerilla communication – imensa necunoscută”.

Moderatoare au fost conf.univ.dr. Lia Epure, directoarea cotidianului ZIUA de Vest Timișoara, cadru didactic la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Comunicare, și Irina Bogdan, event producer FoodIntelForum.

Partea a doua a dezbaterii a avut ca temă “Business și profit între două inteligențe artificiale”, iar moderatori au fost Leontin Dinulescu, președintele FoodIntelForum, și Darius Georgiu, vicepreședintele CCIA Timiș.

Irina Bogdan chiar a atras atenția că astfel marketingul și comunicarea nu se mai fac cum se făceau odată, nu de mult, de aceea antreprenorii ca să aibă succes în promovarea produselor trebuie să investească mai mult și mai inteligent. Astfel, să vedem care sunt instrumentele cele mai bune în a transmite mesajele și a convinge publicul consumator.

Călin Biriș, fondator online Mastery, venit din Cluj, a atras atenția că este foarte important ca producătorii români să poată lupta cu companiile mari multinaționale sau nu.

Dacă nu există buget mare și dacă ținem cont de gherila clasică, de luptătorii de gherilă care ieșeau din junglă să se lupte cu imperiul, vorbim de forțe mici care se luptă cu forțe mari.

“Noi ca și producători mici, companii mici și mijlocii, care ne luptăm cu corporațiile și vrem să avem loc la raft și vrem ca și consumatorul să aleagă și produsele noastre, avem o șansă de a câștiga această confruntare prin acțiuni de guerilla. Adică prin acele canale de comunicare pe unde putem intra, avem bugete să le gestionăm și să facem o diferență. Aici digitalul poate să contribuie foarte mult.

După cât am observat eu din realitate, românii vor să cumpere de la producătorii locali, vor să susțină piața locală, dar au nevoie să audă de acele produse locale de calitate, să ajungă la ele, să știe că există, să le cunoască și să fie recomandate și să le recomande”, a atenționat Biriș.

Toate acestea se pot face ușor prin online și chiar se fac prin comunități online. Există grupuri care cumpără de la țărani din zonă și se întâlnesc în piață să le dea produsele.

Biriș a concluzionat: “Sunt deja mișcări în această direcție și producătorii ar trebui să profite mai mult de puterea online-ului prin acțiuni de guerilla să fie aproape de consumatori. Guerilla marketing este o șansă pentru noi să ne batem cu cei mari pentru că putem și pentru că există o cerere în piață de de a lucra cu producătorul român”.

Alexandru Grivei, managing partener Adsymphony, a adăugat că zona aceasta de marketing este foarte inovativă. Guerilla communication există de când a apărut comunicarea.

Ce s-a modificat sau ce se modifică este forma prin care se exprimă acum.

Mișcarea hippy din anii ’60 a fost o comunicare tip guerilla, chiar dacă forma de exprimare nu a avut caracterul de viralitate digitală media pe care o are acum guerilla communication.

“Sigur, trăim vremuri digitale, avem tik-tok, avem canale online și forme de exprimare diverse la care trebuie o adaptare rapidă și dinamică, dar fundația din perspectiva marketingului rămâne. Teoria îmbracă forme din ce în ce mai diverse mai creative. Toată era digitală nu face altceva decât să dea posibilitatea fiecărui indivi de pe acest pământ să se exprime și să devină vizibil”, este de părere Grivei.

Conf.univ.dr. Lia Lucia Epure a declarat că unele dintre aceste teme noi chiar sunt abordare în cadrul discuțiilor cu studenții la Facultatea de Comunicare de la Universitatea Politehnica Timișoara, unde predă.

În ceea ce privește guerilla communication, ar trebui să se tină cont și de componenta etică a acestui tip de comunicare, de modul în care sunt transmise mesajele, chiar dacă ne place cum sună.

“Așadar, atenție la componenta etică. Sunt studii care arată ce s-a întâmplat în urma unor campanii de publicitate care au fost extrem de puternic manipulatoare și care au produs atitudine în grupuri mari de consumatori. Un public inteligent care are și o cultură potrivită știe să și facă selecția mesajelor, să discearnă și să aleagă ceea ce îi convine sau să respingă ce nu-i convine în sens comercial și al educației sale. Trebuie să selectăm de aici atitudinea etica în tot ceea ce facem, fiindcă este foarte importantă publicitatea pentru o societate democrată pentru economie de piață, dar obligatoriu trebuie să fie și etică”, a spus Lia Lucia Epure.

Valentina Vesler, director de comunicare la Valvis Holding, a spus că e o dinamică între clienți și agenție care trebuie să se conformeze unui tip de client deschis la minte, îndrăzneț, care să-ți permită să implementezi ideile tale, care să fie de guerilla.

Agenția nu are întotdeauna libertate, de aceea clientul trebuie să fie deschis la minte și îndrăzneț.

O campania de marketing trebuie să aibă și componente de guerilla, să iasă cu altceva pe piață, decât stilul convențional. Guerilla are scopul de a provoca inteligent audiență și consumatorul.

Gabriela Sârbu, director de sustenabilitate la Profi, a vorbit de platformă de mare succes care se numește Via Profi. Acolo, sunt prezentate povești multe despre producătorii locali intrați pe această platformă.

Pe Via Profi sunt prezentați producătorii mici locali din mai multe județe din țară. Astfel, ei fac parte din această platformă.

Gabriela Sârbu a povestit ce înseamnă Via Profi: “Am fost la ei acasă, i-am vizitat la fermă, le-am făcut poze. Toate fotografiile de pe platformă sunt originale făcute cu ei și cu produsele lor. Am numit Via Profi, deoarece am gândit-o ca pe un drum pe care poți să-l iei și să ajungi în orice județ. Prin Google Maps mergi direct la casa omului să achiziționezi produsele pe care le vrei. Ne dorim să intre pe Via Profi cât mai mulți producători locali. Ne-am propus să punem în contact producătorul local cu consumatorul, să-i promovăm, să intre în lumea digitală, iar consumatorii de la oraș să descopere lumea satelor. Sunt foarte multe povești extraordinar de frumoase și de succes pe Via Profi și vă îndemn să mergeți să discutați direct cu acei oameni. Au povești de viață impresionante. Poveștile lor de viață ne -au făcut să continuăm proiectul și să mergem mai departe. Veți descoperi ce i-a motivat, ce-i determină să continue cu toate condițiile grele pe care le întâmpină. Cu toate acestea, ei insistă să producă produsele autentice sănătoase. Veți fi impresionați dacă discutați cu ei, așa cum am fost și noi. Am vrea cât mai multă lume să audă și să vadă ceea ce am văzut și noi. Unii dintre ei au produsele în magazinele Profi care au avut forme conform legilor. Pe toti îi promovăm pe banii noștri fără niciun fel de obligații”.

În final, Bogdan Popovici, din cadrul BucharestFoodSummit, a amintit că organizatorii au propus o temă de dezbatere și au vrut să strângă la un loc mai mulți oameni de afaceri de mare succes cu performanțe deosebite și specialiști de vârf în comunicare și marketing intr-o sală de conferințe nu foarte mare.

Scopul este să se creeze punți intre producătorii din cât mai multe județe din țară și să se ducă tema mai departe printr-un mecanism special.

“Fiind vorba despre guerilla marketing și de guerilla communication, eu Bogdan Popovici, de la BucurestiFoodSummit am ajuns la TimișoaraFoodSummit ca organizator și am stat și m-am gândit dimineață cum să fac față discuțiilor cu marii specialiști? Ce trebuie să fac? Să mă duc aproape în pielea goală ca să fie guerilla marketing și comunicare, asemenea vedetelor de la Cannes sau să mă duc pe un ATV sau pe o motocicletă de munte? Noi am propus o discuție între inteligențele artificiale în următorul an sau peste doi ani. În locul dumneavoastră să nu mai stați dumneavoastră, ci să stea holograma dumneavoastră, să stea chatbot-ul, să stea două companii și să trimită avatarurile să stea de vorbă și să ne înlocuiască”, și-a imaginat Popovici.

Sub cupola României, fiecare din economia scapă cum îl duce capul. Există firme mai performante sau mai puțin performante într-o țară care habar nu are să vorbească de brandul ei.

Bogdan Popovici a concluzionat: “Noi am făcut conferințe în 21 de țări. Suntem un fel de ambasadori ai acestei comunități de producători. Marketingul se schimbă dramatic și nu mai vorbim de nimic din regulile de până acum, ci vorbim de un marketing care ajunge la șapte elemente. De aceea trebuie să vă propun să ne întâlnim regulat și să încercăm ca picătura chinezească să impunem noțiunea de specialist în comunicare marketing și să vedem cu adevărat ce este guerilla în ziua de azi”.

TimișoaraFoodSummit 2023, ediția a II-a, s-a desfășurat, în perioada 22-24 noiembrie 2023, la Universitatea de Științele Vieții și la Universitatea Politehnica Timișoara, iar prima întâlnire a avut loc la Sky RoofTop Restaurant.

Evenimentul este considerat a fi cel mai important din agribusiness, producția alimentară, producția de băuturi, retail și HoReCa din Europa Centrală și de sud-est, care pune Timișoara pe harta manifestărilor internaționale de mare anvergură!

Cea de-a doua ediție a TimișoaraFoodSummit i-a reuni pe cei mai importanți fermieri și antreprenori, producători, decidenți de vârf, specialiști din agribusiness, producție alimentară, producție de băuturi, retail, HoReCa, domeniul tehnologiei, lideri din sectorul financiar și mediul academic.

La TimișoaraFoodSummit, ediția a II-a, toți participanții au putut expune mostre/exemple ale produselor fabricate de companiile pe care le reprezintă, în funcție de ordinea înscrierii și de spațiul disponibil!

Sponsori : Profi (Sponsor Silver), AQUA Carpatica (Sponsor Bronze), Auchan (Sponsor Sustenabilitate), Combinatul Agroindustrial Curtici, Crama Aramic (Sponsor Integrare de Succes), Mirdatod Ibăneşti (Sponsor Degustare Delicii).

ParteneriUniversitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, Biris Goran SPARL, Academia De Stiinte Agricole SI Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, ASPES Romania, LAPAR .

Parteneri media: Food Biz, Agrostandard News, Lumea Banilor, Revista Economistul, MONEY.ro, ZIUA de Vest, Opinia Timisoarei, Radio Timisoara.

