Timișoreanca Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, succes în afacerile din America

Alina Vidican duce o viata de vis, la Miami, alaturi de cei doi copii pe care il are alaturi de fostul ei sot, Cristi Borcea, timisoreanca avand succes mare in afaceri.

Dar, spun sursele noastre, Alina Vidican face tot ce ii sta in putinta sa transforme afacerea intr-o adevarata lovitura financiara dintr-un motiv cat se poate de intemeiat.

“Alina face tot ce ii sta in putere sa se asigure ca celor doi copii ai ei nu le va lipsi nimic. De aceea, se ocupa de toate afacerile pe care le are si, mai mult chiar, are grija sa economiseasca fiecare banut”, ne-a spus un apropiat de-al familiei timisorencei. Culmea, asta in ciuda faptului ca Alina Vidican are o pensie alimentara mai mult decat generoasa din partea lui Cristi Borcea, bani pe care ea ii foloseste exclusiv pentru cei doi copii pe care ii au.

“Alina a decis ca fie care banut economisit sa il investeasca in viitorul copiilor eiu. Adica, le-a facut fiecaruia un cont, pentru a avea bani de studii, si il alimenteaza regulat”, ne-a mai spus sursa citata.

Borcea a mai fost casatorit de doua ori pana acum. Cu Mihaela, prima sotie, fostul actionar de la Dinamo are trei copii (pe Patrick si gemenii Angelo si Antonia Melissa), iar din mariajul cu Alina Vidican au rezultat doi copii (Alexandru si Gloria). La casatoria cu Alina, Cristi Borcea l-a avut nas pe Gigi Becali, iar despartirea dintre cei doi a fost extrem de dificila, divortul durand suficient de mult incat sa provoace o groaza de speculatii. La randul ei, Valentina Pelinel a mai fost casatorita cu Cristian Boureanu.

