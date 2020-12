Timișoreanul Adrian Sanda, suspectat că i-ar fi eliberat ilegal certificatul de Luptător cu Rol Determinant fostul deputat Rădulescu “Mitralieră”

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat, miercuri, punerea sub acuzare a lui Catalin Radulescu, fostul deputat PSD zis si „Mitraliera”, pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in declaratii, intr-un dosar in care se ancheteaza modul in care a obtinut titlul de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989 – Luptator cu Rol Determinant”.

Procurorii au suspiciuni rezonabile ca Radulescu “Mitraliera” a obtinut acest titlu fara sa indeplineasca una dintre conditiile prevazute de lege, respectiv pe aceea de a fi desfasurat activitati revolutionare intr-o localitate in care, in urma actiunilor si confruntarilor cu fortele de represiune, au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute.

In acelasi dosar au fost pusi sub acuzare si trei fosti membri ai Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptator cu Rol Determinant, printre care si timisoreanul Sanda Adrian, care l-ar fi ajutat pe Radulescu sa obtina titlul de luptator la Revolutie, in mod ilegal.

Iata comunicatul integral al DNA:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii:

RADULESCU CATALIN MARIAN, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, pentru savarsirea infractiunilor de:

– complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite,

– fals in declaratii in forma continuata,

SANDA ADRIAN, la data faptei secretar de stat in cadrul Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist (S.S.P.R.) si presedinte al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptator cu Rol Determinant,

TANASE CORINA DENISA, la data faptei membru al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptator cu Rol Determinant,

CECHI CRISTINA VALENTINA, la data faptei membru al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptator cu Rol Determinant,

fiecare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite.

In ordonanta procurorilor se arata ca in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

Suspectii Sanda Adrian, Tanase Corina Denisa si Cechi Cristina Valentina, in calitatile mentionate mai sus, cu incalcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile ulterioare, ar fi acordat, in cursul anului 2016, titlul de „Luptator pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989 – Luptator cu Rol Determinant” suspectului Radulescu Catalin Marian, desi acesta nu indeplinea una dintre conditiile prevazute de lege, respectiv pe aceea de a fi desfasurat activitati revolutionare intr-o localitate in care, in urma actiunilor si confruntarilor cu fortele de represiune, au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute pana in data de 22 decembrie 1989, ora 12:10 – ora fugii dictatorului Nicolae Ceausescu.

Titlul mentionat mai sus se acorda in baza prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile ulterioare, privind recunostinta pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului – Lupeni – august 1977.

Concret, membrii comisiei ar fi admis cererea formulata de suspectul Radulescu Catalin Marian si ar fi constatat indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea titlului de Luptator cu Rol Determinant doar pe baza a doua declaratii (din 2015 si 2016) in care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revolutionara in orasele Timisoara si Bucuresti in perioada 16-21 decembrie 1989. Declaratiile respective ar fi contrazise in mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la S.S.P.R., din care ar rezulta ca suspectul a desfasurat activitate revolutionara doar in orasul Pitesti, incepand cu data de 22 decembrie 1989, dupa fuga dictatorului, nicidecum in orasele Timisoara si Bucuresti.

Urmare a acestor demersuri, suspectului Radulescu Marian Catalin i-a fost acordat, prin decret prezidential, titlul de „Luptator cu Rol Determinant”, cu consecinta obtinerii in mod necuvenit de catre acesta a unei indemnizatii de gratitudine in valoare de 2.020 lei/lunar incepand cu data de 01.01.2015, in total 143.420 lei.

Suspectilor li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala, in zilele de 14 si 15 decembrie 2020.

Comentarii

comentarii