Timişoreanul Fikl, unul din cei mai apreciaţi pictori din România, nu are căutare în Timișoara-Capitala Culturală Europeană

Gheorghe Fikl, unul din cei mai apreciaţi pictori contemporani din România, care a amenajat un inedit centru cultural în satul cărășean Socolari, nu are căutare în Timișoara – Capitala Culturală Europeană. Deși turiștii care vor ajunge în orașul de pe Bega ar putea să facă un popas de neuitat și la Socolari – unde abundă evenimentele culturale, Fikl nu a reușit încă să intre în atenția autorităților pentru un proiect comun. Mai mult, i s-a comunicat că demersul său “nu e destul de timișorean”.

“Am încercat să depunem un mic proiect. Era vorba de un proiect alături de Aura Twarovska, o piesă barocă cu imaginile mele baroce, și am vrut să o prezentăm și în Timișoara. Mi s-a spus că nu pot aproba acest proiect pentru că nu e brand timișorean. Eu sunt născut în Timișoara, am făcut facultatea la Timișoara, deși am atelier la Socolari, am și la Timișoara. Timișorenii pot să se și plimbe un pic, nu trebuie să stea locului. Plus, Socolari e un sat de artiști timișoreni, unde îi invităm pe timișoreni și nu numai să ne vadă în habitatul respectiv. Apoi, turiștii care vin la Timișoara ar putea să vadă și alte locuri frumoase, nu trebuie să stea doar în oraș”, a declarat Gheorghe Fikl.

Deși expune în multe locuri din Europa, Gheorghe Fikl nu a mai prezentat de mult timp lucrările sale în Timișoara natală. Ultima expoziție mare a avut-o în 2015. Spune că nu vrea să rateze însă o expoziție în 2023, când orașul de pe Bega va fi capitală culturală.

“Dacă lumea spune că sunt din Caraș, nu știu cum o să fac. Lăsând gluma, da, normal că vreau să vin cu o expoziție. Am depus un proiect, să am o expoziție la Muzeul de Arte, să facem ceva interactiv Timișoara-Socolari, dar asta era pentru 2021. O să-l repunem pentru 2023 și vom vedea ce răspuns primim. Ultima dată am expus la Timișoara în 2015, la prima ediție Art Encounters. Ar fi frumos ca artiștii timișoreni să se poată prezenta în 2023”, a mai declarat Gheorghe Fikl.

Artistul a terminat în acest an amenajarea unei scene mari. În 23 iulie, în curtea lui Fikl va concerta renumitul pianist și compozitor polonez Pawel Kaczmarczyk, iar în 6 februarie va concerta trupa Abra. Urmează apoi festivalului Socolart.

“Am visat această scenă mare. Atâta m-am gândit încât s-a realizat. Deja se cântă. Sunt spectacole din luna mai. A fost Maria Răducanu, Van der Cris, vine Pawel Kaczmarczyk, Abra. Eu invit la Socolari artiști din diferite domenii, din muzică, operă, clasic, rock, jazz, plasticieni, interesul meu e să intersectez artele pe acolo. Invit oamenii în spațiul în care eu creez”, a mai declarat Fikl.

Satul din apropiere de Cheile Nerei a devenit în ultimii ani un veritabil centru cultural după ce mai mulţi artişti din Timişoara au renunţat la viaţa din oraş şi s-au mutat acolo. Așa se face că acolo se întâlnesc timișorenii la tot soiul de evenimente culturale, de la concerte, piese de teatru, până la expoziții.

Fikl a ajuns prima dată la Socolari într-o tabără studențească. Însă a tot revenit până când a început să cumpere, una după alta, proprietăţi. Acum are un domeniu întins pe mai multe hectare.

