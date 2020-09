“Timișorenii au acum șansa să repună orașul pe harta marilor capitale europene”

Interviu cu dr. Marius Craina, candidatul Pro România pentru funcția de primar al municipiului Timișoara

Campania electorală pentru fotoliul de primar al municipiului Timișoara se încheie, astăzi. Cetățenii se pregătesc de vot. Care ar fi, primele concluzii, la cald?

După toate aceste săptămâni pline, în care zilnic am fost în mijlocul oamenilor, sunt absolut optimist și încrezătoar că voi câștiga această cursă pentru fotoliul de primar al municipiului Timișoara. Văd mult entuziasm și încredere la toți cetățenii cu care mă întâlnesc în cartiere și, mai mult decât orice, dorința de schimbare și speranța într-un viitor mai bun. Primesc foarte multe mesaje de susținere și de încurajare de la oameni. După 30 de ani de administrație locală de dreapta, timișorenii s-au convins că nu mai pot merge în această direcție. Au fost prea multe promisiuni neonorate, prea multe minciuni, prea multă ură, prea multe cuvinte grele, prea mulți “vinovați de serviciu”. Cetățenii s-au săturat de scuze, ceea ce e absolut normal. Comunitatea vrea soluții la problemele ei, nu circ pe pâine, nu victimizări. Timisorenii vor să vadă o echipă în fruntea orașului, care să le rezolve doleanțele și să le facă viața mai ușoară, nu un singur om, care le știe pe toate. Banățenii s-au săturat de circ și de “dușmanii de clasă” care bântuie în imaginația actualei administrații.

Timișorenii nu prea mai au încredere în politicieni. Până acum, stânga nu a fost niciodată prima opțiune a electoratului. Cum estimați prezența la vot?

Da, oamenii sunt sătui de minciuni și promisiuni. Din păcate, acesta este rezultatul unor politici publice și administrative de peste 30 de ani. Tot soiul de personaje, nu persoane, s-au cocoțat în vârful instituțiilor, în ultimele trei decenii, fără niciun gram de experiență și au dezamăgit. Timisorenii au tot dreptul să fie circumspecți. Totusi, bănățean fiind, eu mai cred că există și oameni de bună-credință care vor să facă ceva pentru comunitate. La fel de bine cum există și timisoreni care nu generalizează și care vor vota, duminică, 27 septembrie, OMUL! Cred că, în acestă ecuație, stânga sau dreapta contează mai puțin. Important e ca oamenii să vină la vot, astfel încât viitorul primar să aibă legitimitate. Nepăsarea e ca un virus și e ușor să te lași contaminat de indiferență. Din prea mult bun-simț, timișorenii au pus de prea multe ori “virgule”, atunci când ar fi trebuit să pună “punct”. Trebuie să recunoaștem că Timișoara are un potențial fantastic! Eu vreau să fac echipă cu timișorenii, așa cum am făcut în fiecare zi, in ultimii peste 30 de ani, în calitate de medic, sef de clinică, director al Spitalului Județean Timișoara și profesor universitar. Fără doar și poate, timisorenii au acum șansa să repună orașul pe harta marilor capitale europene.

Ați bătut Timișoara la pas, în ultimele săptămâni. Acum, sunteți și mai familiarizat cu problemele orașului. Ce ne lipsește, totuși, ca să ne recăpătăm faima de odinioară?

În primul rând, un lider care să unească, nu să dezbine! În al doilea rând, o echipă cu viziune care să facă administrație în interesul oamenilor și care să stabilească direcția de mers a orașului, doar în funcție de prioritățile comunității. Astăzi, pentru că toate cele enunțate mai sus lipsesc, avem o Timișoară care se dezvoltă haotic, fără noimă. Avem un municipiu cârpit, prăfuit, blocat și sugrumat din lipsa unei viziuni coerente! Și, mai mult decât atât, oameni care și-au pierdut răbdarea și încrederea în administrație și politică. Doar un adevarat lider poate schimba aceste percepții. S-a putut la Cluj, Oradea, Sibiu și Alba-Iulia! Se poate și la Timișoara! Revenind la întrebarea dvs, sincer, nici nu știu cu ce să încep, dar o să punctez pe scurt, nevoile urgente ale oamenilor, pe care le-am dezbătut la fiecare întâlnire: infrastructură pietonală accesibilă tuturor categoriilor sociale; un oraș incluziv în care persoanele cu dizabilități să nu se mai simtă excluse din viața comunității; un sistem de sănătate municipal funcțional, modern și adaptat nevoilor; reabilitarea cartierelor astfel încât inechitatea între zona centrală și periferie să dispară; modernizarea infrastructurii educaționale și dotarea unităților de învățământ; construcția de nou creșe, grădinițe, parcuri, zone de agrement și locuri de parcare și o nouă viziune pe asistență socială, aplecată în special pe bătrâni sau pe persoanele aflate în nevoie.

Un ultim mesaj pe care doriți să-l transmiteți timișorenilor?

Orice oraș funcționează doar dacă administrația și cetățenii formează o echipă! Primăria trebuie să funcționeze doar în interesul comunității și să acopere nevoile oamenilor. Pe de altă parte, și timisorenii trebuie să înțeleagă că au atât obligații cât și drepturi. Îi invit pe timisoreni să meargă la vot cu sufletul deschis și cu speranța că orașul nostru va deveni mai frumos și mai prietenos. Pe 27 septembrie 2020, alegerile locale vor defini viitorul Timișoarei! De aceea este atât de important să votăm!

