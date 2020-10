Timișorenii, disperați, își pun speranța că Dominic Fritz, primarul ales, va stopa nebunia cluburilor de pe Bega – Video

Locuitorii zonei centrale s-au plâns sâmbătă seară, încă o dată, de muzica prea tare la terasele și cluburile de pe malurile Begăi. De această dată, pe aceștia i-a deranjat un eveniment organizat de „Spontan Events”. Ei speră ca odată cu alegerea noului primar, Dominic Fritz, să nu mai fie nevoiți să se confrunte cu această problemă.

Pe această cale, un timișorean, George Catean, a trimis duminică, prin e-mail, un mesaj mai multor redacții locale, dar și Poliției Locale Timișoara și Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara, DNA-ului și Administrației Prezidențiale. „Astăzi mă adresez dumneavoastră dragi oameni, în speranța să putem trece peste funcții, relații si legături și să apelez la latura dumneavoastră umană, în speranța că noul primar va citi aceste adrese și va decide să facă ceva pentru locuitorii din centrul Timișoarei, care visează cu ochii deschiși la un somn bun de mulți ani de zile”, începe acesta. Mesajul acestuia:

„Aseară, 3 octombrie 2020, începând chiar cu orele 17, apartamentul meu și al vecinilor de pe întreaga stradă Borza (Academician Alexandru Borza, lângă Parcul Rozelor – n.r.) și probabil tot cartierul a fost zguduit, asaltat, terorizat până târziu în orele nopții de o nouă ciudățenie, probabil la limita legii, numită club Spontan. Am devenit deja obișnuit de nepăsarea autorităților. De data aceasta am sunat la Jandarmerie, care mi-au spus că voi fi sunat înapoi pentru a mă ajuta în această problemă, desigur neprimind nici un apel înapoi și nici muzica asurzitoare nefiind dată mai încet. Încep să nu mai am energie, și de la nedormit, și de la dezamăgirile continue, încât nu am mai putut să mă zbat cu Poliția si Poliția Locală, «prietenii mei» de atâtea veri.

Cu toate ca vecinii mei mi-au spus de 4 ani de când am sosit înapoi în Romania că mă bat cu morile de vânt, că am uitat corupția, interesele și înșelătoria practicată zilnic în Romania și în Timișoara, chiar la nivele înalte, nu am vrut să cred că, într-o țară membră a Uniunii Europene, legea si cetățenii sunt continuu ignorați și asupriți.

De data aceasta, adaug și Direcția Națională Anticorupție, deoarece e tot mai clar că aceste cluburi sunt parte a unor organizații suspecte, probabil susținute de primărie.

Să nu uitam că suntem într-o pandemie, cu măsuri clare de distanțare si protecție, iar aceste cluburi, pe lângă că nu respecta legea pe partea zgomotelor, nu respecta nicio normă de distanțare și protecție împotriva Covid. Din nou, autoritățile le lasă în pace.

Vom continua și anul viitor cu aprobarea acestor asupritori pe malul Begăi?

Cu o continuă speranță, dar gândul la emigrare,

George Catean”.

Conform paginii de Facebook a evenimentului, sâmbătă, 3 octombrie, Spontan Events a organizat a patra ediție a party-urilor #ByTheRiver numite „Spontan La Apus Pe Terasă”, desfășurate la locația de bulevardul Vasile Pârvan, nr. 7. În descrierea evenimentului, se arată că numărul maxim de participați admiși a fost de 200, cu recomandarea de a forma grupuri de câte șase, și că acesta s-a desfășurat între orele 17.00 și 23.59.

În legătură cu speranțele de viitor ale lui George Catean, Dominic Fritz, între timp ales primar, a spus, în interviul realizat de Ziua de Vest pe 7 septembrie, că, într-adevăr, trebuie aplicată legea în privința societăților care poluează fonic. Atunci, cuvintele acestuia au fost:

„Problema este că această abordare creează o falsă opoziţie, între linişte noaptea şi un oraş viu. Sunt convins că poţi avea un oraş atât în care tinerii se simt bine, au cum să se distreze, dar şi un oraş în care poţi dormi noaptea. Din fericire, din 2019 avem o lege nouă, foarte bună, care trebuie şi aplicată. Eu vreau să ne întoarcem în Timişoara la o cultură în care respectăm reguli ca să trăim bine împreună. Cred că problema poluării fonice este un exemplu foarte bun că trebuie, din nou, să respectăm reguli. Sunt şi vor fi destule oportunităţi de distracţie pentru un oraş viu şi cu viaţă”.

