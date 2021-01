Timișorenii, loviți de jigniri, în Catedrala Mitropolitană!

Duminica din 3 ianuarie a acestui an părea a fi una obișnuită, în Catedrala Mitropolitană a Timișoarei, a Banatului. În catedrala ctitorită de MS Regele Mihai I al românilor, sub sfânta slujbă a unui mare mitropolit dat de Banat, Vasile Lăzărescu, ar fi trebuit să avem o altă duminică sfântă. De ani de zile, corul, vocile preoților catedralei, ai celor cultivați aici de ani de zile, nu a celor sosiți mai recent, fără o cultură teologică temeinică, cu școala făcută ”la cursuri de vară”, toate astea s-au imprimat în memoria noastră afectivă. Apoi, vreme IPSS Nicolae, un nobil prin definiție, avea să ridice standardul cultural bănățean religios la cote culturale indubitabile. A venit, din păcate, ”epoca” distructivă a lui Paisie (Lugojeanul) din Argeș, cel care a distrus o parte din tradițiile noastre, și a făcut asta mulți ani, când regretatul IPSS Nicolae era slăbit. Din păcate, încă se plătesc daunele făcute de acest ins, care a luat salariile asistentelor sociale (nu uitați ancheta noastră din 2012), pentru care a fost cercetat PENAL! Ne-a luat pomul de Crăciun, ne pune slujbă slavonă, ne calcă în picioare. Credeam că nu mai are influență, dar m-am înșelat…

Unul dintre ”pionii paisiaci” este preotul Mihail Piroc, fost cantor, fost student mediocru, la Arad, cu rădăcini moldovenești, ceea ce ar trebui să nu conteze, dar a contat ieri, 3 ianuarie, când a ținut o predică jignitoare, umilitoare pentru noi, bănățenii și ardelenii nativi, o predică pentru care nu ar mai trebui să rămână preot în catedrala noastră, nicio zi. Nici măcar una. Pericopa evanghelică (adică, textul din Evanghelie, folosit ca învățătură ortodoxă pentru cei ce ascultă) este unic, în fiecare duminică, în toată țara. Cel de ieri era despre BOTEZ. Despre cum trebuie făcut botezul copilului, despre cum și ce trebuie să facă preotul, dar nimic despre mesajul botezului, despre înțelesul profund al ”tainei” acestuia, deși a bălmăjit ceva despre asta, fără simțire, fără inteligență emoțională, așa cum fac marii duhovnici, nimic. Ba, a făcut ceva care ne-a oripilat (pluralul este pentru percepția unor persoane care au înțeles cuvintele și gravitatea lor). Vorbind despre botez, despre tehnica sa, ca și cum ar fi ținut un mic curs pentru analfabeți, a spus răspicat ”Botezul se face prin scufundare totală în apă. Baptist, cuvânt de origine greacă, asta arată. În Banat și Ardeal NU s-a făcut corect botezul. Copiii nu au fost scufundați complet în apă. De asta, ei (bănățenii și ardelenii-nr) au nevoie de mai multă stăruință, de mai mult efort pentru a fi buni creștini”. Serios? Ce preot este acesta? Cât analfabetism cultural poate avea acest ins, numit preot? Să analizăm: mai întâi, scufundarea totală este specifică Bisericii Baptiste, biserică neoprotestantă! Apoi, priviți imaginea cu Iisus Hristos, o găsim în desene vechi din Evul Mediu timpuriu, cu Hristos în apa Iordanului stând în picioare. Apoi, în picturile marilor renascentiști, la fel, stând în picioare, cu Îngerul Domnului deasupra capului, cu Sfântul Ion Botezătorul stropindu-l cu apă din răul Iordan. IISUS HRISTOS NU a fost scufundat în apă, domn părinte, agresiv și incult!

L-am interpelat, desigur, pe preotul Mihai Piron, după slujbă. I-am pus următoarele întrebări, pentru care nu am primit răspuns, în afară de atitudine ostilă. Cititorii noștri, cu atât mai mult cei care merg constant la Catedrala Mitropolitană, au dreptul să știe. ”Părinte, sunt mai buni creștini și mai bine botezați, cetățenii din județul Vaslui, pe locul I, conform datelor Poliției Române, la numărul violurilor din România? Poate sunt mai bine botezați cei din unele județe îndepărtate, aflați pe locul I la consumul de alcool și nemuncă? (datele oficiale se găsesc pe site-ul Ministerului Muncii). Poate sunt mai bine botezați și mai buni creștini unii din zona Bucureștiului, despre care însuși părintele Arsenie Boca spunea că creează focarul de corupție națională?” (se găsesc textele și pe internet). Desigur, nu mi-a răspuns. M-a răsplătit cu ton ridicat, cu ură și cu o carte în mănă despre care susținea că era baza discursului său penibil și plin de dispreț.

Nu a pomenit nimic despre copilașii înecați în timpul botezului, când preotul a ținut copilașul prea mult sub apă. Nici despre familiile disperate, care au rămas în doliu. Nimic. Doar orgoliile celor ce vor să ne calce tradițiile în picioare devin evidente. Să ne transforme după modelele lor, fără conținut emoțional, fără valoare istorică. Asta vor noii ”cantori” care folosesc incantații bizantine, aici, în patria latinității ortodoxe.

După modelul Paisie, unii iubesc Banatul harnic și generos, dar pe noi, cei cu rădăcinile aici, ne urăsc. Ne-ar înlocui cu alții, cu multă energie… Există o serie de preoți veniți de nicăieri, foști buldozeriști (la propriu), transformați în popi la 50 de ani. Aș fi curioasă unde și-au făcut studiile și ce cultură religioasă au? Mai sunt niște ”surori” cu priviri încruntate, curajoase atunci când îmi cer să nu îmi exersez dreptul la libera exprimare, dreptul meu la opinie, așa cum impune Constituția României. Pot să facă asta în Argeș, dacă așa au învățat. Aici, s-a murit pentru libertate.

În acest noian de tristeți și dezamăgiri, așteptăm totuși ziua Botezului Domnului, o zi în care Hristos NU s-a scufundat în Iordan!

Comentarii

comentarii