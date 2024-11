Timișul are un nou președinte și noi aleși în Consiliul Județean Timiș

Începând de luni, Consiliul Județean Timiș are o nouă componență și un nou președinte. La Sala Multifuncțională de la Palatul Administrativ Timișoara a avut loc ceremonia de depunere a jurământului noilor consilieri județeni și a președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. La ceremonie au luat parte și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, respectiv prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu.

Ședința a fost condusă de cel mai în vârstă consilier județean, social-democratul Nicu Bădina.

Imediat după predarea funcției de președinte, Alin Nica a spus că lupta electorală a trecut, iar acum va continua munca pentru județ. El a făcut o prezentare a celor realizate în mandatul său.

„Văd că am reușit să umplem sala astăzi, nu știu dacă din interes pentru noul președinte sau de bucurie pentru plecarea mea. Sau poate unii se așteaptă să ne luăm la păruială. Îi dezamăgesc pe aceștia, am dat sarcină ca toate cuțitele, topoarele, săbiile să fie lăsate la poartă. Evident, glumesc. Lupta electorală a trecut, timișenii au ales, iar acum e vremea să continuăm munca pentru Timiș. ”.

Alfred Simonis a subliniat că ce a lăsat în urmă predecesorul său și e bun va continua.

„Vă asigur că tot ceea ce este bun din mandatul dumneavoastră voi continua. Vă asigur că vom avea o colaborare și de acum înainte, pentru a impulsiona și de a învăța din experiența dumneavoastră și a echipei dumneavoastră. Odată cu campania electorală s-au încheiat și disputele. Vă mulțumesc pentru aportul dvs la dezvoltarea a tot ceea ce este în Timiș”, a spus Simonis, imediat după ce a depus jurământul.

De asemenea, noul președinte al CJT a cerut, din nou, colaborarea cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Simonis a mai vorbit despre stagnarea județului, comparativ cu altele, aceasta pentru că susținerea guvernamentală a lipsit în anii precedenți.

”Suntem la începutul unui nou drum. Suntem obligați să avem o colaborare exemplară între noi toți. Este obligatoriu că Primăria Timișoara să colaboreze cu Consiliul Județean și îmi doresc ca împreună cu Dominic Fritz să întărim această relație. În egală măsură este foarte important să colaboram și cu ceilalți primari din județul Timiș, și vă asigur că voi fi președintele tuturor locuitorilor din Timiș, indiferent de culoarea politică a primarului. Vorbea Sorin Grindeanu de 12 miliarde pe domeniul infrastructurii. Sunt 12 miliarde doar pe ministerul lui. Mai sunt multe altele pe alte zone. Să știți că s-au realizat multe în acești ani, și se vor realiza foarte multe și în continuare, sunt foarte multe în diferite faze avansate. dar să știți că este insuficient. Timișul a stagnat foarte mult timp. În sensul că deși am făcut eforturi, și Primăria, și Consiliul Județean, și fostul președinte, și ceilalți, parcă am fost privați de sprijin guvernamental. Lucrul acesta a încetat în urma cu 2 ani – 2 ani și jumătate, timp în care am adus investiții, dar e insuficient, dragilor. Daca nu ținem ritmul ăsta 5-6 ani de zile, nu vom recupera decalajele față de alte județe care ne-au luat-o înainte. Mă uit la foștii președinți și sunt convins că, după ce și-au încheiat mandatele, au avut regrete că nu au colaborat mai mult cu Primăria Timișoara, cu ceilalți primari”, a continuat liderul CJT.

În continuare este necesară punerea presiunii asupra guvernului.

”În egală măsură este obligatoriu să atragem fondurile europene, în egală măsură va trebui să menținem presiunea pe Guvern. Vă asigur că niciun ministru, niciun prim ministru nu poate să fie impasibil când primarul municipiului Timișoara, președintele CJ Timiș, când se duc la Guvern pentru investiții importante destinate județului Timiș.”, a mai declarat Alfred Simonis.

În activitatea sa, Simonis va fi ajutat de doi vicepreședinți, Alexandru Iovescu, de la PSD, respectiv Alin Popoviciu, de la PNL. Adrian Pau va fi managerul județului.

