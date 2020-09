Timișul merge cu Dobra și după 27 septembrie!

După ce a parcurs mii de kilometri și s-a întâlnit cu mii de oameni, prof. Călin Dobra – considerat de specialiști ca fiind unul dintre cei mai performanți președinți ai CJT din ultimii 30 de ani – și Partidul Social Democrat Timiș au organizat, joi, 24 septembrie 2020, evenimentul de lansare a „Planului – Timișul merge cu Dobra. Așa dezvoltăm Timișul împreună!”, în curtea Bastionului Theresia din Timișoara.

În discursul său de prezentare, Călin Dobra a vorbit de proiectele de succes pe care le-a dus la îndeplinire în cei aproape patru ani de când conduce CJT, dar și de obiectivele de viitor.

De asemenea, Dobra a amintit că echipa de consilieri județeni pe care îi are sunt profesioniști cu experiență politică și administrativă, cu respect față de oameni și de lege și cu mult bun simț. Sunt oameni cu care Dobra se mândrește să îi aibă în echipă.

”Dragi timișeni, în ianuarie 2017, îmi dădeam demisia din Parlamentul României, mi-am îndreptat privirea spre Vest și m-am întors acasă în Timiș. Am știut că asta este șansa mea să fac bine în comunitatea mea, unde m-am născut și m-am format ca om și ca profesionist în județul meu, în Timiș.

Nu m-am uitat nicio clipă în urmă. A fost cea mai bună decizie. Au trecut aproape patru ani de când am început și am implementat mari proiecte pe bani europeni de la zero. Au fost zile în care am semnat zecile de mape care veneau fără încetare. Am muncit mult pentru fiecare km de drum inaugurat în Timiș, pentru fiecare corp de clădire de școală renovat, pentru fiecare investiție din spitale, pentru fiecare achiziție și proiect de succes.

Mă mândresc cu munca mea pentru că este în beneficiul cetățenilor, pentru ei lucrăm la CJT și de fiecare dată le-am arătat ceea ce am făcut.

Mi-am stabilit prioritățile de la începutul mandatului: sănătate, infrastructură rutieră, educație, asistență socială, situații de urgență, cultură și mediul. Nu m-am abătut nicio clipă de la acest plan.

Vreau să atrag atenția că sănătatea și infrastructura vor rămâne în următorii patru ani în fruntea topului privind alocarea de fonduri. Să conduci un județ înseamnă o mare responsabilitate, înseamnă rețea rutieră de 1.300 de km pe care am modernizat-o continuu, în care am investit aproape 700 milioane de lei.

Ce facem acum? Mergem împreună pe același drum. Timișul merge cu Dobra și după 27 septembrie!”, a atenționat prof. Călin Dobra.

În continuare, Dobra a vorbit de mai multe proiecte foarte importante pentru județ pe care le desfășoară sau le va desfășura, în următorul mandat, din 27 septembrie, când va fi reales.

Unul dintre proiecte este inelul de centură în jurul Timișoarei, centura alternativă formată din drumuri județene care vor ușura mult viața șoferilor, un obiectiv foarte important pentru județ.

Astfel, se creează o legătură între patru comune peri-urbane: Șag, Sânmihaiu Român, Săcălaz și Dudeștii Noi până la DN6. Infrastructura rutieră a Timișului va fi completată de o infrastructură de biciclete.

Dobra a amintit că numai în Spitalul Județean Timișoara în 2020 au fost investiți 20 de milioane de lei. Din 2017 în sistemul de sănătate din Timiș, CJT-ul condus de Dobra a investit peste 17 milioane de euro din fonduri europene și 53 de milioane din fondurile proprii pentru modernizarea unităților sanitare.

În continuare cu 45 de milioane de euro CJT cu sprijinul Băncii Mondiale, va ridica un alt spital. Bani vor fi băgați și în ONCOGEN.

”Timișul are nevoie de continuitate la CJT. Vreau să ofer la fel ca până acum toată experiența mea administrativă pentru ca proiectele începute să fie finalizate cu succes tot de mine.

Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată în ultimii aproape 4 ani pentru susținere și pentru critică, atunci când a fost cazul, și pentru implicare. Toate m-au ajutat și îmi dau puterea să merg mai departe. Sunt hotărât să fac administrație de top încă patru ani în fruntea CJT. Am intrat în luptă hotărât să câștig, de aceea sunt mândru că Timișul va merge cu Dobra, încă patru ani”, a fost mesajul lui Călin Dobra, joi 24 septembrie 2020, cu trei zile înaintea alegerilor locale, din 27 septembrie.

În continuare Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a atras atenția că scopul PSD este să mențină o continuitate în ceea ce a început în 2016, când PSD a câștigat alegerile și a implementat multe proiecte importante în Timiș.

”Am propus candidați foarte buni pe liste atât pentru Primăria Timișoara și pentru CJT, oameni profesioniști în domeniilor loc de activitate, integri, care nu au nicio pată. Credeți-mă că, dacă ar fi existat vreo vulnerabilitate la orice candidat, ar fi fost scos-o în evidență de adversarii noștri. Nu există.

PNL îl propune pe același Alin Popoviciu, pe poziția a doua pe lista de consilieri județeni și candidat la vicepreședinte al CJT și astfel să devină vârful de lance al PNL în CJT.

Același Popoviciu care a scăpat de problemele penale. Dincolo de Popoviciu este un domn Roman care a făcut închisoare pentru fapte de violență și agresiune foarte gravă, tăieturi, săbii, pistoale arme. A făcut închisoare, a fost eliberat și l-a pus PNL pe listă la CJT.

Mai încolo se găsește o doamnă care atunci când a fost primar la Periam a fost condamnată la închisoare cu suspendare. La USR au dat afară niște candidați de la Teremia și câțiva consilieri locali care mai înainte au fost membri PSD sau PNL, dar USR a uitat să îi dea pe alții afară.

La Cenad candidatul USR este fost membru PSD, care are încă adeziune la partid. La Cărpiniș au un domn care a fost condamnat pentru fapte cu agresiune sexuală.

USR ne spune că vine cu oameni noi. Aceștia sunt oamenii noi de care vorbește? Pentru Primăria Timișoara au un om care candidează, dar nu lucrează niciunde și cheltuiești milioane de euro pentru campanie. El declarându-se șomer. De unde are acești bani? Fiindcă atâtea fonduri care au fost băgate de USR în Timiș nu a băgat nimeni niciodată. E o întrebare la care cei de la USR trebuie să răspundă”, a spus Simonis.

Concluziile manifestării le-a tras Sorin Grindeanu, fost premier al României, și prim-vicepreședinte național al PSD, omul de la care Călin Dobra a luat ștafeta de președinte al CJT, în urmă cu aproape patru ani.

”Avem un candidat la Timișoara, primarul în funcție, pe care l-am numit omul orchestră. Care știe tot, face tot și care a dus Timișoara acolo unde este acum: un oraș izolat de care mulți râd, ceea ce ne face să nu ne simțim mândri.

Acest om s-a înconjurat de o camarilă care, pe lângă faptul că îl face de rușine pe primarul în funcție, sunt disperați că vor pierde toate beneficiile pe care le au, fiindcă știu numai să îl laude pe Robu de dimineață până seara.

Îl avem și pe al doilea candidat: un domn de la USR care a venit în urmă cu câțiva ani în Timișoara despre care nu știm nimic, un candidat fake care mai are ceva. Am verificat și am constat că cheltuielile acestor domni și doamne de la USR pe campanie electorală ajung la 136.000 de lei.

Am văzut cu toții că au avut cea mai costisitoare campanie electorală care s-a desfășurat vreodată în Timiș. După calculele noastre, depășește cu multe un milion de euro. După campania electorală să verificați aceste lucruri. Și acești domni și doamne să răspundă în fața legii, fiindcă aceste venituri nu pot fi justificate.

Ceea ce fac în Timișoara de șase luni înseamnă foarte mulți bani, iar pe cheltuieli au trecut 136.000 de lei.

Noi venim la Primăria Timișoara cu medicul Voichița Lăzureanu, care ne-a făcut mândri că suntem timișoreni, cât a condus Spitalul de Boli Infecțioase, considerat cel mai eficient în lupta cu COVID19. Au fost printre puținele momente din ultimii ani când ne-am simțit mândri că suntem timișoreni. Voichița este alegerea sănătoasă pentru Timișoara.

Prin ceea ce a prezentat azi Călin Dobra arată că el este cel mai bun candidat la șefia CJT. Știe administrație, știe ceea ce are de făcut, știe în ce stadiu se află proiectele în Timiș și de aceea trebuie să continue și va continua.

Pentru alegerea CJT este vot uninominal. Noi venim cu un om profesionist, care știe ce are de făcut foarte bine. El este Călin Dobra, care concurează contra unei sigle: Alin Nica.

Vine și al treilea, domnul Moș. Pe acest domn cred că, dacă îl întrebați sau îl chemați să meargă la Bethausen sau Gottlob, își va lua pașaportul, fiindcă crede că merge în Germania pe lângă Berlin.

Un alt candidat fake care habar nu are de Timiș și de prioritățile județului și crede că va ajunge președintele CJT.

Te felicit Alfred Simonis că ai insistat ca pe listele CJT și CLT să fie aleși candidați profesioniști, care știu administrație. Sunt cele mai bune liste atât la Consiliul Local Timișoara, cât și la Consiliul Județean Timiș.

Așa că în 27 septembrie votați Călin Dobra, fiindcă este cel mai bun candidat, votați Alianța PSD -PPUSL, faceți alegea sănătoasă pentru Primăria Timișoara, iar aceea nu este alta decât dr. Voichița Lăzureanu”, a concluzionat fostul premier al României, Sorin Grindeanu.

