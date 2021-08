Timișul, pe locul patru la insolvențe, în primele șapte luni ale anului

Numărul societăților comerciale și persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență a crescut cu peste 11% în primele șapte luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2020, fiind înregistrate 3.538 de insolvențe, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe firme și PFA-uri intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 669, în creștere ușoară – 0,90% – față de intervalul ianuarie – iulie 2020, când au fost consemnate 663 de firme, scrie Agerpres.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Cluj – cu 305 insolvențe (plus 61,38%) și Bihor – 249 (plus 3,32%) și Timiș – 174 (plus 3,57%). Cele mai puține insolvențe s-au înregistrat în județele Harghita (10), Covasna și Tulcea, câte 14 și Vaslui (17). Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe a fost consemnat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.045 (plus 15,47%), în construcții – 590 (plus 15,69%) și în industria prelucrătoare – 448 (14,58%).

În iulie 2021 au fost înregistrate 462 insolvențe, cele mai multe în Capitală (65) și în județele Cluj (39), Bihor (25) și Timiș (22).

