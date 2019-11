Tir cu măsline răsturnat pe autostrada A6

Un autotren incarcat cu masline s-a rasturnat luni pe breteaua care face legatura intre autostrada A6 Lugoj-Balint si A1 Balint –Timisoara.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime insa automarfarul a fost distrus aproape in totalitate iar marfa a fost imprastiata pe cativa zeci de metri. Mai multe echipaje ale pompierilor au asigurat zona pentru ca din rezervorul automarfarului s-a scurs motorina. Circulatia in zona a fost dirijata de politisti. Autotrenul a parasit drumul si a mers pe langa parapet dupa care s-a rasturnat in sant. Martorii evenimentului cred ca soferul era atent la telefon. Autotrenul va fi repus pe roti cel mai probabil in cursul zilei de marti cand este asteptata interventia unei macarale de mare tonaj. Marfa era asigurata.

Sursa: LugojInfo.ro

