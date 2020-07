Titu Bojin a participat la Sfânta liturghie de Sf. Ilie, susținută de ÎPSS Ioan, la Mănăstirea Românești

Titu Bojin, candidatul la președinția Consiliului Județean Timiș, cunoscut drept un bun creștin care a susținut întotdeauna Biserica, a participat la Sfânta liturghie, susținută de ÎPSS Ioan, la Mănăstirea Românești, luni 20 iulie, de Sfântul Ilie Tesviteanul.

La manifestare au participat primari din zona Făget, precum și autoritățile județene, alături de mai mulți credincioșii, totul cu respectarea regulilor privind protecția anti-Covid19.

Cu acest prilej, Bojin a declarat:

”Mă consider un bun creștin și de aceea am ținut să fiu prezent la această importantă sfântă slujbă. Sunt și membru în Consiliul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului și membru în Adunarea Națională a Bisericii Ortodoxe Române.

Am participat la Sfânta liturghie și am avut și o scurtă întâlnire cu ÎPSS Ion. Am analizat problemele cu privire la regularizarea Begăi, râu care trece prin fața mănăstirii Românești. De asemenea, am avut discuții și pe proiectul de construcție a podului de la intrarea în mănăstire.

A fost o slujbă foarte frumoasă și emoționantă care se ține de fiecare dată de sfântul Ilie, o slujbă unde au fost prezenți autoritățile locale și județene, dar și credincioșii, unde s-au respectat regulile de distanțare socială, privind protecția împotriva coronavirusului.

ÎPSS Ioan ne-a atras atenția tuturor ca să respectăm aceste reguli cunoscute, conform legii. Toată lumea s-a conformat”.

Comentarii

comentarii