Titu Bojin despre scandalul privind preluarea Spitalului CFR: ”Colegii de la PNL nu pot să voteze până nu le dă Lae aprobarea”

Consilierii județeni din Timiș s-au contrat pe marginea unui aviz de principiu care ar trebui dat pentru o eventuală preluare a Spitalului CFR din Timișoara. Minsiterul Transporturilor a cerut CJ Timiș acest acord, la fel cum a făcut și în cazul Consiliului Local Timișoara. Consilierii locali și-au dat acordul, dar la CJ Timiș au existat discuții, lungi, în acest sens. Consilierii județeni PNL au cerut mai multe lămuriri și au cerut chiar amânarea luării deciziei în privința acestui acord de principiu. Într-un final, după ce chiar președintele CJ Timiș Călin Dobra (liderul PSD Timiș) a vorbit la telefon, într-o pauză de consultări a consilierilor PNL, cu primarul Timișoarei Nicolae Robu (președintele PNL Timiș), aleșii județeni ai PNL au votat „pentru”.

„Proiectul privind descentralizarea este un proiect foarte important. Va fi obligatoriu să ne punem de comun acord, astfel încât să susținem adevărat și real proiectul privind descentralizarea. E strict un aviz de principiu. Urmează, dacă suntem de acord, să putem prelua activitatea medicală din cadrul spitalului CFR”, a spus Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Titu Bojin, consilier județean UNPR, fost președinte al CJ Timiș, i-a muștruluit pe consilierii PNL, înainte ca aceștia să spună… da.

„Să-l chemăm și pe Lae (Nicolae Robu, președintele PNL Timiș) să facă parte din consiliul județean, pentru că colegii de la PNL nu pot să voteze până nu le dă Lae aprobarea. Nu au primit încă telefonul de la Lae. Am rămas fără aeroport, singurul județ din țară unde aeroportul nu e al unui consiliu județean, pentru că l-o vrut și PrimăriaTimișoara. Tot discutăm, întrebăm, cât suntem noi de gospodari. Unii dintre colegi nu au fost atât de harnici în discuții în toamna anului trecut când am dat 115 milioane lei la bugetul de stat, care ni se vor da înapoi luna viitoare. (…) Nu trebuie să ne batem joc unii de alții. Hai să ne punem de acord, să nu le considerăm toate conspirative. PNL… nu știu ce aveți în ultima perioadă din punctul de vedere al patrimoniului. Dacă mergem așa în continuare nu are ce să facă nici domnul Dobra, nici majoritatea pesedistă, dacă dumneavoastră de fiecare dată găsiți o piedică. Parcă suntem copii, discutăm și ne certăm în permanență – nu facem sală polivalentă, nu facem stadion, dar dăm sute de milioane”, a spus Titu Bojin, consilier județean UNPR.

Spitalul CFR, dacă va fi preluat de CJ Timiș, deocamdată e doar un acord de principiu, va fi parte din Spitalul Județean Timișoara.

„Spitalului Județean îi mai lipsesc vreo două secții pentru a deveni spital regional, care înseamnă bani în plus. Spitalul județean ar putea să devină spital regional prin preluarea spitalului CFR. Indiferent ce se întâmplă cu patrimoniul, banii pentru salarii vin de la CJAS, materialele sanitare vin de la CJAS, ministerul poate să facă achiziții de aparatură și să intervină cu reparații mari”, a spus doctorul Dan Poenaru, consilier județean PSD.

