Titu Bojin: “E o crimă economică să lași capitalul românesc să se distrugă”

Interviu cu Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș

Mai sunt 20 de zile până la data alegerilor locale. Campania electorală e în plină desfășurare; ați interacționat cu cetățenii, în piețe, locuri publice. Cu ce probleme vă întâmpină oamenii?

Cea mai arzătoare problemă este cea legată de începerea anului școlar. E o preocupare generală și, cu riscul să mă repet, îmi fac datoria față de oamenii cu care discut și o readuc mereu în atenția autorităților. Azi, nu avem tablete în școli pentru elevi, nici laptopuri pentru cadrele didactice. Am aflat că profesorii au fost îndrumați să depună cereri la locul de muncă, dar nu s-a întâmplat nimic, nu au primit și nu vor primi niciun echipament până la debutul anului școlar. Despre măști gratuite auzim din martie, dar nu se știe când și dacă vor mai ajunge. Am discutat, zilele acestea, cu mai mulți primari, care s-au plâns de faptul că nu au fondurile necesare pentru a asigura măsurile de protecție minimă. Sunt colegii mei din administrație, toți oameni responsabili, însă nu au cui să se adreseze. Președintele actual al CJT e în campanie electorală, parlamentarii se bat pentru locurile pe listă, de la Prefectură nu aflăm mare lucru și nici de la Inspectoratul Școlar. Insist să aibă loc o acțiune comună a tuturor acestor instituții pentru a pregăti totuși începerea școlilor în Timiș. Nu putem să stăm la televizor sau pe Facebook și să aflăm ce ne povestește doamna ministru Anisie, cu tot respectul spun asta. E timpul să acționăm… fiind acum doar consilier județean nu pot decât să tot propun și să lansez apeluri la responsabilitate.

Să trecem la politică. Circulă deja sondajele prin mediul politic. Cum stați dumneavoastră și ALDE?

Stau foarte bine, iar acest lucru mă obligă să continui această luptă electorală la capacitate maximă. Le mulțumesc timișenilor și mă simt onorat, pentru faptul că nu au uitat ce am făcut bun în mandatul 2012-2016 cât am condus Consiliul Județean. Cu siguranță mă bucur de suportul cetățenilor și datorită mandatelor de la conducerea Administrației Bazinale de Apă Banat. Îmi spun echipele de voluntari care împart pliantele electorale prin județ că oamenii chiar din localități mai izolate mă cunosc. Din păcate, din cauza restricțiilor impuse de noua epidemie, știm cu toții că e greu să repetăm acțiunile electorale, așa cum ele se derulau în trecut. Pe de altă parte, sunt omul care a bătut străzile fiecărei comune din județ, iar timișenii știu că atât cât am putut m-am luptat pentru binele fiecărei localități. Chiar mă onorează această notorietate, confirmată de toate sondajele de opinie. Zilnic prin efortul echipei ALDE promovăm atât candidatura mea, dar și listele de candidați ALDE. E important ca cetățenii care vor să îmi acorde votul să nu uite de lista de consilieri județeni și locali. Fie că vorbim de Timișoara, Lugoj, Jimbolia, Sânnicolau Mare sau Recaș, fie că discutăm despre Margina, Chevereșu Mare, Dumbrăvița sau Giroc, îi rog pe oameni să caute pe buletinul de vot și consilierii ALDE, după ce votează pentru președintele Consiliului Județean. Legat de notoritate și intenție de vot, nu pot să nu sesizez că oameni care m-au atacat și chiar jignit înainte de campania electorală nu există în sondajele de opinie. Să stai patru ani în fruntea unei instituții ca CJT și mai mult de jumătate dintre cetățenii județului să nu audă de tine…înseamnă că nu ai făcut absolut nimic notabil. Degeaba au pompat unii în panouri electorale și sute de articole de presă… timișenii văd că nu îi bagă seamă.

Am sesizat că ați abordat o nouă temă de campanie, pe lângă cele patru pe care le-ați enunțat încă de la lansarea candidaților ALDE

Am avut din start în vedere tema capitalului românesc, chiar dacă aparent nu ține în mod direct de atribuțiile unui președinte de consiliu județean. Dar ca om implicat în administrație de 30 de ani văd că de la an la an firmele autohtone o duc tot mai greu, zilnic falimentează zeci poate sute de societăți comerciale. Și aproape nimeni nu reacționează. Guvernele de la București, indiferent de culoarea politică, sunt preocupate mai nou doar de facilitățile acordate marilor companii străine. Sigur că unele dintre acestea sunt un magnet pentru forța de muncă și e bine să fie luate în seamă de autorități, dar nu în detrimentul firmelor românești. E o crimă economică să lași capitalul românesc să se distrugă. Dacă voi ajunge președinte al CJT, voi lansa o campanie susținută de susținere a firmelor românești și sper că voi găsi susținere inclusiv în Parlament și Guvern. O fac și acum, dar știm cu toții că pentru a fi auzit la nivel central trebuie să ai o platformă de unde să poți vorbi și să fii ascultat. Celelalte patru direcții de campanie, după cum ați specificat, sunt sănătatea, infrastructura, educația și descentralizarea.

