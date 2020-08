Titu Bojin le cere contracandidaților să spună ce au făcut concret pentru județul Timiș (P)

Domnule Titu Bojin, ați decis să intrați în bătălia pentru Consiliul Județean Timiș. De ce?

Pentru că am crezut mereu că în județul nostru este nevoie de echilibru și cooperare, între forțele politice, iar pe zona de centru-stânga au fost anunțate, cu tot respectul, candidaturi fără șanse. PNL este într-o ofensivă permanentă în județ, în timp ce PSD pierde terenul tot mai mult, iar asta e o consecință a modului defectuos în care a fost și este condus partidul.

Am lansat apeluri peste apeluri la unitatea forțelor de centru-stânga, am purtat discuții, negocieri cu liderii centrali ai PSD, Pro România, pornind de la realitatea din sondajele de opinie. Dar, în afară de tergiversări și jocuri specifice Bucureștiului nu pot spune că am putut trage o concluzie. Sigur, fiecare merge pe drumul lui. Dincolo de politică însă rămâne nevoia de a avea o administrație performantă, fixată pe obiective clare, concrete și realizabile.

Spuneți obiective și nu proiecte, când toată lumea doar de proiecte vorbește…

De 30 de ani unii vorbesc doar de proiecte, iar dacă sunt întrebați nu știu să nominalizeze nimic concret. Din postura de președinte al CJT am finalizat obiective, lucrări de investiții, drumuri județene, peste 400 de kilometri construiți, am pornit modernizarea Spitalului Județean și am mai realizat ceva, despre care nu se vorbește foarte mult, însă vreau eu să subliniez un aspect ce ține de reprezentare: în perioada în care am condus Consiliul Județean am avut o deschidere externă totală. Am primit vizitele ambasadorilor celor mai puternice state din UE, am deschis punți de legătură și am consolidat relații externe. Fapt normal într-un județ ca Timișul.Verificați dacă vreți ce s-a realizat în această zonă a externelor în mandatul care acum se încheie. Nu vreau însă să epuizez temele pe care le voi aborda pe parcursul campaniei electorale. Le cer însă contracandidaților mei să vină în fața oamenilor și să spună ce au făcut concret pentru județul Timiș. Atunci o să cadă măștile unora, nu de protecție, ci cele pe care le poartă de o viață. Eu am cu ce să vin în fața timișenilor, am realizări de care beneficiază un județ întreg, chiar regiunea de vest, atât din postura de fost președinte al CJT, cât și din cea de director al ABA Banat.

Revenim la politică…ați făcut pasul către ALDE, motivând că stați foarte bine în sondajele de opinie

Așa este…dacă nu aș fi avut date concrete din mai multe cercetări sociologice din care rezultă că reușesc să capitalizez voturile pe zona de centru-stânga nu aș fi intrat în această bătălie deloc ușoară. Am rămas impresionat de scorul pe care îl am în sondajele de opinie, chiar înainte de a intra oficial în cursă. Le mulțumesc timișenilor care își pun în continuare încrederea în mine și în echipa mea. Asta înseamnă că atât în mandatul de președinte al CJT, cât și din poziția de director al ABA Banat am reușit să pun în practică proiecte majore cu impact la nivel județean și chiar regional.

Ce mesaj aveți pentru foștii dumneavoastră colegi de la PSD?

Pentru membrii de partid, primari, consilieri locali, județeni am același mesaj de respect, prietenie și dorință de colaborare. Pentru unii dintre cei care conduc filiala nu am niciun mesaj, decât eventual un sentiment de dezamăgire pentru atitudinea inexplicabilă pe care au avut-o. În 2016, le-am spus timișenilor în campania electorală că șefii de la București au blocat candidatura mea la PSD după un mandat de președinte la CJT cu rezultate notabile, măsurabile despre care o să vorbesc în perioada următoare. Acum, văd că și după patru ani, tot de la centru se trag sforile, se blochează oameni onești, se îndepărtează mulți colegi valoroși din partid. Acesta este unul dintre motivele pentru care am acceptat propunerea făcută de ALDE, prin liderul Călin Popescu Tăriceanu, de a candida pe listele acestei formațiuni. Am încredere în echipa ALDE de la Timiș, o structură formată din oameni determinați, dinamici, care vor să se afirme prin muncă în politică și administrație. Am alături de mine, direct sau indirect, mulți dintre vechii colegi și prieteni din PSD, care sunt convins că mă vor susține. Dar ca întotdeauna mă bazez pe oamenii Timișului, pe cei care îmi transmit că au nevoie de mine, de implicarea mea. Și îi asigur că voi intra în această bătălie cu încredere și determinat să câștig.

