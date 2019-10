TM2021 îi invită pe bănățeni la festivalul de gastronomie artizanală din parcul Rozelor Timișoara

„LA PAS. festival de gastronomie artizanală” din Timișoara este un proiect comunitar derulat de Asociaţia Timişoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii și Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, orientat către evidențierea complexității legăturii dintre hrană, cultură și consum durabil.

Festivalul are loc între ora 15.00 și 23.00 în data de vineri 4 octombrie și între 10.00 și 23.00 în zilele de sâmbătă și duminică. „LA PAS. festival de gastronomie artizanală” face parte din LA PAS. slowing down, un program inclus în dosarul de candidatură al Asociației Timișoara 2021.

La PAS. festival de gastronomie artizanală reunește peste 30 de producători de hrană și bucătari ce au în comun preocuparea pentru ingrediente, grija față de mediu, creativitatea cu care îmbină rețete vechi și noi: fructe de sezon, brânzeturi și lactate artizanale, siropuri, sucuri și gemuri din fructe curate, nectar din piersici ecologice, zacuscă, miere pură, muștar crud-vegan ecologic, tăieței de casă, uleiuri presate la rece, ciocolată artizanală și ciocolată fairtrade, ceaiuri ecologice, brânză de caju și de migdale, pâine cu maia naturală și patiserie artizanală, preparate tradiționale, gustări vegetariene și vegane, supe și preparate din bucătăria internațională, clătite, gogoși și alte bunătăți.

Printre aceștia se numără Asociația Curtea Culorilor, Asociația producătorilor de produse tradiționale și ecologice Hunedoara, Biofarmland Manufactura, Bunătăți bănățene, Bucătaria Lui Paul, Cooperativa Timlactagro, Clătite La Tigaie, Ibero, Hrana Pamantului, Lască de la buna Romanița, Luna Solai, Little Hanoi, NOI,Poienița Zarand, Pomăria Bădăcin, Prospero Timişoara, Rawckers, Reciproc, Supa Bar. Pe perioada Festivalului vor fi servite doar beri artizanale din județul Timiș, produse de BRAUHAUS SINCU, Berta, Clinica de Bere și Double Drop Crew. Se va servi cafea de specialitate, prin colaborarea cu FilCycle și Coffeerise. Timișorenii vor avea totodată posibilitatea să deguste și achiziționeze o pălincă din Bădăcin, Sălaj, premiată cu aur la concursul „Quintessence Pálinkaverseny” al producătorilor de pălincă, competiție recunoscută internațional.

Secțiunea artistică reunește spectacolul de teatru „Mănânc ce-mi place, da!” susținut de Ioana L. Dobra, Laura Bratoiu, expoziția „Mămăliga, hrană pentru suflet” – o documentare fotografică a ritualului preparării și a semnificației mămăligii pentru prieteni ai artistei Mihaela Caravan, plecați din România (din orașe precum Berlin, Zurich, Boston, Londra, Paris, Dublin, Roma, Luxemburg, Quebec, Melbourne), performance-ul „Alimentația, ca formă de rezistență” cu Rareș Augustin Crăiuț, lansările de carte „Lemnuci” – o poveste fantastică de A.G. Saga și „Îndopați și Înfometați” de Raj Patel de la editura Seneca.

Atelierele pentru copii sunt susținute de De-a arhitectura „Căsuța măr a viermișorului” și „Turul lui Turtă dulce prin cartier” și de Centrul STURZ, sub forma unor ateliere de confecționat jucării creative.

Tot pentru copii, pe toată durata programului de weekend, va funcționa Eco Playground Ecologos Seneca, un spațiu interactiv unde vizitatorii pot afla totul despre Amprenta Ecologică.

Atelierele culinare și demonstrative precum „Cum se face balmoșul gugulan” livrat de WWF România,, „Cum se face uleiul de nucă”, „Cum se stoarce mierea” și „Cum se face magiunul” cu Asociația Zarand, „Cum se face pâinea în țăst”, „Muștar ecologic crud-vegan direct de la fermă” cu Biofarmland Manufactura și „Ștrudel ca în Banat” cu Laura Laurențiu se alătură degustărilor de fructe de la mici producători sau ciocolată Fair Trade de la Asociația CRIES.

Atelierele pentru mici producători ne dau întâlnire cu specialiști care propun abordarea a două teme importante „Autorizarea micilor producători pentru dezvoltarea lanțurilor scurte de distribuție”, susținut de Fundația ADEPT Transilvania și „Certificarea ecologică: costuri și beneficii”, susținut de ing. Georgeta Pașcan.

Vor mai fi organizate ateliere deschise tuturor celor interesați să promoveze reducerea risipei și responsabilitatea față de mediu precum „Piramida hranei sau Cum un frigider poate schimba clima” oferit de cei de la Asociația SNK, „Risipa alimentară și cum o putem combate creativ”, cu cei de la Food Waste Combat, „Povestea pâinii. Întoarcerea acasă” de la Asociația Prin Banat, „Obezitatea în rândul copiilor și al tinerilor: cauze și efecte” cu Salvați Copiii – filiala Timiș, „Cultivă orașul! – despre grădinăritul urban” cu Asociația Română de Permacultură și „Agricultura civică: reconectarea cu ferma, mâncarea și comunitatea” cu Asociația ASAT și Slow-Food Cluj Transilvania.

Dezbateri precum „Mai este apa un bun comun?” sau „Despre un turism al experiențelor culturale în Banat” vor completa programul Festivalului.

Atât peste zi cât și seara, artiști muzicieni vor concerta în cele trei corturi, Electric, Alternative și Jazz: Rockabella, THE CASE, Dimitri’s Bats, FlareHead, Lucia & Andrei Zamfir, Ana & The Changes, Kings Are Overrated, A L L O V E R, BABY ELVIS, Joe Jazz Junktion, ABRA, JazzyBIT, Nipple’s Delight, DJ Todos, DJ Zolevee.

Disco-Soup va fi un eveniment unde se va găti colectiv, pe ritm de muzică, o supă din alimente salvate (acestea vor fi recuperate, în pragul expirării, din piețe, magazine și bucătării de restaurante) iar la Picnicul Urban vizitatorii vor face schimb de rețete și preparate, evenimentul adresându-se tuturor celor aflați în oraș care sunt dispuși să gătească un preparat preferat, să îl aducă în parc și să îl împartă cu ceilalți.

Finanțatori strategici: Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara

