TM2023! Noaptea Campusului Deschis la Universitatea Politehnica Timișoara

Campusul Universității Politehnica din Timișoara se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai complexe evenimente dedicate iubitorilor de știință. Pe 29 septembrie 2023, începând cu ora 18:00, timișorenii pot explora știința la intersecție cu arta, tehnologia, arhitectura și cultura, prin conferințe, ateliere și expoziții desfășurate în incinta campusului UPT.

Noaptea Campusului Deschis este un eveniment organizat de platforma de regenerare socială, culturală și urbană – UPT Campus Creativ și face parte din programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

În noaptea de vineri, 29 septembrie, campusul Universității Politehnica Timișoara va deveni gazda unui spațiu multidisciplinar, unde oameni de toate vârstele sunt încurajați să caute ”întrebările” importante ale generației noastre, fie că este vorba de inteligență artificială, micro-calculatoare, robotică, producție sau chimie.

Evenimentul se aliniază demersului bine cunoscut “Noaptea Cercetătorilor Europeni”, o inițiativă de a prezenta știința publicului larg, dar de data aceasta într-un context inedit, aducând-o mai aproape de curioși folosind arta, tehnologia și arhitectura.

Iată care sunt cele 3 trasee și evenimente pe care timișorenii și turiștii nu trebuie să le rateze în noaptea de 29 septembrie:

Traseul ȘTIINȚĂ. Aici, publicul va descoperi știința pe înțelesul tuturor, cercetările și experimentele care iau naștere în laboratoarele UPT și ajung să fie piese centrale în dezvoltarea tehnologică și în pregătirea studenților pentru meserii ale viitorului

În cadrul Nopții Campusului Deschis, 22 de laboratoare din UPT își deschid ușile pentru a fi explorate. Vizitatorii pot descoperi ca adevărați savanți:

laboratorul de AR/VR și game development: o privire în culisele unei industrii în care joaca e parte din task-urile zilnice

ingineria traficului: descoperirea unui laborator dotat cu un stand în mărime naturala unic în RO (al 3-lea în UE) pentru studiul locomotivelor, un stand de motoare și o dioramă pe care se studiază modul de exploatare al vehiculelor feroviare.

bicicleta cu hidrogen: cum sunt folosite materiale și structuri inteligente pentru a construi și ce înseamnă o bicicletă cu hidrogen

UPT Racing Team: simulatoare de racing, o prezentare a monoposturilor echipei de racing din cadrul universității și povestea unei echipe care concurează la raliu ca parte din activitățile din facultate

Laboratoare Deschise este un evenimente satelit al Nopții Campusului Deschis, un context ideal pentru a descoperi îndeaproape domeniile care vor susține viitorul tech al României.

La Noaptea Campuslui Deschis, vor fi prezenți invitați care să discute despre știință la miezul nopții, îmbinând bioingineria cu arhitectura și antreprenoriatul.

Evenimentul va aduce prezentări ale unor reputați cercetători internaționali.

Dintre aceștia, îi amintim pe Mihaela Zăvolan, de origine din Timișoara, profesor de biologie computațională și a sistemelor la Biozentrum al Universității din Basel, lider al Institutului Elvețian de Bioinformatică, și pe Adam Somlai-Fischer, arhitect și designer de interacțiuni cofondator Prezi, cunoscuta soluție software prin care oamenii pot crea prezentări, o companie prezentă în 13 țări.

Pe traseul ARTĂ, publicul va descoperi instalații imersive care folosesc tehnologia pentru a reda trecutul și moștenirea culturală a Timișoarei

Spotlight Heritage este un proiect care spune multiplele povești ale Timișoarei prin intermediul tehnologiilor digitale, povești ale patrimoniului cultural și istoric, ale dezvoltării tehnice, ale comunităților și vecinătăților, ale locuitorilor de ieri și de azi.

La Noaptea Campusului Deschis, Spotlight Heritage va aduce o experiență de realitate virtuală, în care vizitatorii pot face o călătorie în viața Timișoarei din trecut până azi.

Art & beyond: La capitolul expoziții de artă publicul va descoperi distanța mai presus de unitate de măsură – cum se vede în ”Atlasul Distanțelor”, o expoziția curatoriată de Martina Muzi. ”Atlasul dorințelor” este a treia expoziție din cadrul programului Bright Cityscapes, organizată de Universitatea Politehnica Timișoara și FABER, care explorează semnificația distanței prin limbajul designului și arhitecturii, o expoziție unde distanța este o nuanță a unor contexte emoționale, culturale și industriale.

Art & Science: expoziția Porous Matter „materie poroasă”, ocazie în care arta, știința și perspectivele societății aduc lumină asupra frumuseții ascunse și a semnificației profunde a “fracțiilor vide” din lumea noastră.

Pe traseul COMUNITATE, publicul va descoperi ateliere de sănătate emoțională, ateliere pentru copii, instalații interactive

Pe lângă expoziții, conferințe și explorări, vizitatorii vor avea acces și la o zonă de chill&fun și educație.

Vizitatorii pot participa la ateliere de sănătate emoțională și mintală, facilitate de CCOC (Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UPT); activități dedicate celor mici, care să le trezească interesul și curiozitatea pentru artă și știință, făcute cu ajutorul InEdu.

Mai mult, vizitatorii pot interacționa cu THE FACE, o instalație interactivă realizată de artiștii Thomas Voillaume și Florian Girardot. Prezentată sub forma unui bust uriaș asupra căruia se proiectează imagini 360, instalația aduce în discuție modul în care imaginea oamenilor se reflectă în mediul online în era digitală. O altă instalație imersivă disponibilă în campus este și instalația imersivă Physic-A.I. Garden, a artistului britanic Alex May.

Evenimentul Noaptea Campusului Deschis este parte din „Noaptea Cercetătorilor Europeni” și se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European, un nou eveniment creat de UPT Campus Creativ de pus pe agenda activităților care merită explorate în programul „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Campusul Universității Politehnica din Timișoara devine în perioada iulie – decembrie 2023 o platformă de regenerare socială, culturală și urbană. UPT Campus Creativ aduce în atenția publicului un program cu un impact semnificativ pentru viața studenților și a întregii comunități universitare, dar și pentru comunitatea Timișoarei.

1380 studenți, 60 tineri cercetători, 130 cadre didactice universitare, 50 de specialiști și experți invitați, 200 elevi, 50 cadre didactice din preuniversitar și 10 parteneri de proiect vor fi implicați în acest proiect de pionierat care va găzdui expoziții, evenimente, ateliere, intervenții urbane și artistice.

Noaptea Campusului Deschis este un eveniment organizat de UPT și Liga AC, parte din Timișoara Capitală Culturală 2023, sub înaltul patronaj al Parlamentului European. Un eveniment powered by George/ BCR, supported by inEdu, CCOC UPT, CoderDojo Timișoara, Asociația OneSource, EUDRES, Nokia, Spotlight Heritage, Lights On și alături de Vitesco și TE – curiosity partner. Proiectul Campus Creativ face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Comentarii

comentarii