TM2023. Spectacole de teatru cu tehnologii de ultimă generație prin proiectul de cultură digitală Patrimoniul sub reflectoare

Programul „Spotlight Heritage Timișoara/Patrimoniul sub reflectoare Timișoara” revine cu o nouă incursiune într-un cartier istoric. De această dată, povestea s-a mutat în Elisabetin, unde au fost atât de multe lucruri de r(e)văzut și r(e)descoperit. Tehnologia a avut din nou, un rol foarte important.

A fost un eveniment cultural important pentru comunitatea din Timișoara si toti cei interesați de cultură si patrimoniul digital și face parte din seria de evenimente dedicate programului cultural Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023​.

Atmosfera orașului de altădată a fost descoperită de un public numeros, printr-un spectacol de teatru, cu utilizarea tehnologiei digitale și elemente de realitate augmentată, care a adus în scenă detalii mai puțin cunoscute despre poveștile și clădirile patrimoniului timișorean.

Al doilea spectacol dintre cele trei evenimente care explorează, cartier cu cartier, memoria și poveștile locuitorilor de ieri și de azi ai Timișoarei, dorind să pună în evidență patrimoniul cultural al orașului, a avut loc joi, 15 septembrie, în Biserica Romano-Catolică „Preasfânta Inimă a lui Isus” din Piața Nicolae Bălcescu, unul dintre simbolurile cartierului Elisabetin, care reprezintă o mărturie pentru multiculturalitatea din orașul Timișoara.

Evenimentul a fost realizat de Universitatea Politehnica Timișoara și Muzeul Național al Banatului, împreună cu Teatrul studențesc Thespis și Asociația Diogene și face parte din seria de evenimente dedicate programului cultural Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023, desfășurate în cadrul proiectului Patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timișoara, proiect co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte – spune dr. Diana ANDONE, Director CeL

Următorul spectacol va avea loc în data de 04 octombrie 2022, în cartierul Cetate.

Un spectacol despre familie, emoții, senzații și amintiri – o reimprimare a arborelui genealogic al familiei Brînzeu și poveștile unui cartier de legendă

Cartierul Elisabetin a fost destăinuit prin prisma vocilor pluriculturale, emoției și a familiei de odinioară, într-o călătorie atipică prin amintirile familiei Brînzeu.

Regia spectacolului a fost inspirată din expoziția „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Elisabetin și Netti dr. Diel – O lume într-un cufăr”, organizată în cadrul proiectului, în anul 2020, de Muzeul Național al Banatului și Universitatea Politehnica Timișoara, care are la bază manuscrisul ”Jurnal de familie” al prof. dr. Pia Brînzeu. Acest spectacol a adus sub reflector poveștile și atmosfera din cartierul Elisabetin, redate prin prisma lumii lui Netti dr. Diel, ale cărei amintiri extrase din fragmentele manuscrisului au contribuit la ilustrarea atmosferei din viața cotidiană a cartierului de altădată.

Istoria de odinioară explorată cu ajutorul tehnologiei de azi

Aspectul inedit a fost oferit de utilizarea tehnologiei digitale și a elementelor de realitate augmentată, elemente realizate de studenții din echipa proiectului ”Spotlight Heritage Timișoara” de la Universitatea Politehnica Timișoara.

În distribuția spectacolului Cartierul Elisabetin, sub reflector!, adaptarea dramatică și regia au fost realizate de către Mădălina Ghițescu-Petre, actriță la Teatrul Merlin și regizor asociat la Teatrul Thespis, producția teatrală: Ionel Mărginean, șef lucrări Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara, asistență regie și scenografie: Maria Dombrov, responsabil artistic în proiectele Asociației Culturale Diogene, actorii: Eliza Cheșa, Maria Dombrov, Alexandru Cătălin Timiș, Alexandru Crașovan, Salahhe, Ionel Mărginean.

Conceptul și dezvoltarea tehnico-artistică au fost valorificate de către dr. Diana Andone, director Centrul de e-Learning, Universitatea Politehnica Timișoara și Marius Cornea, muzeograf, Muzeul Național al Banatului.

Crearea de experiențe de realitate augmentată/virtuală și proiecție au fost realizate de către ing. Marius Tătaru, ing. Silviu Berzescu, studenți Master Tehnologii Multimedia, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și Rafael Leucuța, Universitatea Politehnica Timișoara.

Orașul – un capitol în viața noastră

Pentru o interacțiune în plus cu spectatorii care așteptau cu interes spectacolul, echipa Spotlitght Heritage i-a invitat la un joc, unde aceștia au „călătorit” în atmosfera Timișoarei vechi pentru a recunoaște elemente vizuale din trecutul orașului.

Participanții au aflat cu această ocazie, cum arătau locurile odinioară, locuri unde ei își trăiesc povestea personală în prezent, contribuind de astfel cu propriile povești, la crearea unor straturi multiple de memorii personale și date din istoria cartierelor și comunităților. Câteva sute de persoane și-au exprimat interesul pentru verificarea cunoștințelor despre patrimoniul cultural al orașului lor, primind la finalul jocului, premii ce le vor aminti de proiect și de această experiență

Implicare în comunitate și experiențe îmbunătățite de tehnologie în cartierele Timișoarei

Acest eveniment a reprezentat dorința echipei de implementare de a inova modul în care istoria și patrimoniul construit al unui oraș sunt prezentate publicului larg, într-o manieră artistică, dinamică, astfel încât să faciliteze conștientizarea și educația culturală, în special a tinerelor generații.

Prin acest spectacol, Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului și Teatrul studențesc Thespis, au promovat și valorificat patrimoniul cultural material al Timișoarei prin augmentarea artistică și digitală a poveștilor și clădirilor istorice din cartierul Elisabetin, punând în valoare multiculturalitatea, diversitatea etniilor, a stilurilor arhitecturale și a parcursurilor istorice, oferind povești care merită a fi perpetuate și valorificate artistic.

Despre proiectul Patrimoniul sub reflectoare Timișoara/Spotlight Heritage Timișoara

Interpretările artistice și filmele obținute vor fi încărcate pe site-ul web al Spotlight Heritage Timisoara: https://spotlight-timisoara.eu/ , respectiv distribuite și promovate prin intermediul tehnologiilor digitale, accesibile oricăror audiențe.

Platforma Spotlight Heritage Timisoara însumează povești din trecut, structurate ca Repere, Secvențe, Comunitate, având ca obiectiv principal atragerea timișorenilor și a vizitatorilor în această lume în care istoria și patrimoniul sunt actualizate și prezentate prin intermediul tehnologiilor digitale, inclusiv o aplicație mobilă cu realitate augmentată, modalități mai accesibile și mai atractive de a contribui la promovarea valorilor culturale, la conștientizarea cetățenilor, la educarea tinerelor generații, ca păstrători ai acestei moșteniri.

Spotlight Heritage Timișoara / Patrimoniul sub reflectoare este o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica Timișoara realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii. Proiect cultural co-finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, Consiliul Județean Timiș.

Componentele digitale ale proiectului sunt accesibile online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/ și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple, căutând „Spotlight Timișoara” sau scanând codul QR alăturat acestui comunicat.

Universitatea Politehnica Timișoara a sărbătorit în anul 2020 primul veac de învățământ universitar la Timișoara, înființată la 11 noiembrie 1920 prin Decret Regal. Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 1000 cadre.

Muzeul Național al Banatului are sediul într-o clădire declarată monument istoric – Castelul Huniade. Sediul temporar al Muzeului Național al Banatului pentru organizarea de expoziții temporare și evenimente culturale este bastionul Theresia, din strada Martin Luther nr. 4.

Teatrul Studențesc Thespis se constituie într-o puternică alternativă la formele de teatru convenţionale. Mai mult decât doar teatru, devenind chiar o casă, o familie neobişnuit de numeroasă, Thespis-ul oferă odraslelor sale diverse puncte de tangenţă cu fenomenul teatral, spectacular şi cultural în genere, posibilitatea de a se exprima liber, tinereşte şi, mai presus de toate, omeneşte.

Asociația culturală Diogene este formalizarea instituțională a Teatrului Studențesc Thespis și urmărește să sprijine realizarea de piese de teatru sau alte evenimente artistice, să stimuleze interesul publicului pentru dialog, dezbatere, implicare socială, artă alternativă, să faciliteze accesul publicului la manifestări teatrale și culturale, promovând valorile culturale și civice ale Timişoarei. De asemenea, realizarea, sprijinirea și promovarea de producții, manifestații, ateliere interdisciplinare (teatru, muzică, dans etc.) sunt alte obiective ale asociației.

