Toaca, sunetul bisericilor și mănăstirilor în perioada Paștelui. “Trebuie să ai și urcehe muzicală”

Toaca, o bucată de lemn, lungă de doi-trei metri și lată de 20-30 de centimetri, este unul din instrumenele muzicale (alături de clopote) acceptate de biserica ortodoxă. Este lovită cu două ciocănele de lemn, într-un anumit ritm, pentru a de veste enoriașilor că încep sfintele slujbe. Ea a fost utilizată în trecut doar în mănăstiri, dar acum se utilizează și în curțile bisericilor.

“Tradiția bătutului de toacă este foarte veche. Se bate toaca la fiecare început de slujbă. Simbolizează chemarea la slujbă a credincioșilor. La Paști, este o tradiție aparte. După slujba Învierii, după masă, și aproape toată săptămâna Luminată, se poate bate toaca”, a spus maica stareță Casiana, de la Mănăstirea Timișeni-Șag.

Bătaia în toacă se face în mod ritmic și cu multe întorsături musicale, după măestria celui ce o bate. Măcuța Tecla este expert și participă chiar și la concursuri.

“Ciocanele cu care batem toaca pot semnifica bătutul cuielor cu care a fost răstâgnit Isus Hristos. Se mai spune că acest sunet reprezintă glasul îngerilor din ceruri. Nu oricine știe să bată toaca. Trebuie să ai în primul rând o pasiune, eu din drag am învățat să învățat. Și urcehe muzicală trebuie să ai, să știi cum să bați <florile>. Sunt mai multe variante. Eu am învățat de la o maică, am simțit în suflet că mă potrivesc cu ea. Fiecare alege ritmul, sunetul și muzica după cum simte în suflet. Depinde și de starea ta interioară”, a mai declarat măicuța Tecla.

Există și o variantă mică de toacă, numită și „toaca mobilă”, care se bate de obicei în timp ce se înconjoară biserica. Pentru toaca mică se folosește un singur ciocănel de lemn.Toaca se utilizează în toate țările ortodoxe, inclusiv în lăcașurile de cult greco-catolic.

