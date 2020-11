Toma Avrigean a murit după ce a așteptat în zadar de cinci zile să prindă loc la Terapie Intensivă, pentru a fi tratat de coronavirus,

Toma Avrigean, bărbatul care aștepta de cinci zile să prindă un loc la Terapie Intensivă, pentru a fi tratat de coronavirus, a murit.

Bărbatul a așteptat cinci zile, la spitalul din Orăștie, eliberarea unui pat de la o secție de Terapie Intensivă.

Bărbatul a fost transferat mult prea târziu la spitalul din Deva.

Anunțul decesului a fost făcut de fiica sa, Alexandra Avrigean, prin intermediul unei postări pe Facebook.

Toma Avrigean avea mari probleme din cauza infecției cu noul coronavirus. Fusese internat de vineri la spitalul din Orăștie.

Abia în ultima clipă s-a găsit pentru el un loc la Terapie Intensivă la Deva. A fost, însă, prea târziu, în condițiile în care bărbatul a fost transferat cu o saturație de 34% și cu ambii plămâni afectați în proporție de 99%.

Familia a făcut eforturi disperate în ultimele zile, căutând loc la Terapie Intensivă în mai multe județe, însă cum situația din sistemul sanitar este una dramatică, încercările lor au fost sortite eșecului.

La scurt timp după ce a survenit decesul bărbatului, fiica acestuia a postat un mesaj cutremurător pe Facebook, mesaj pe care îl redăm integral:

“Tati, îmi pare rău ca în ultimul timp nu am petrecut mai mult timp împreună! Îmi pare rău că nu am știut cum să procedez ca să te ajut. Știu cu siguranță că, dacă ai fi fost în locul meu, tu ai fi făcut tot posibilul să mă ajuți! Îmi cer iertare că am fost neputincioasă, că nu am avut puterea și cunoștințele necesare să mă lupt cu sistemul medical și să te salvez! Zilele petrecute în Spitalul Municipal din Orăștie ți-au fost fatale! Deși știau cum se procedează, te-au trimis în ultimul moment la Urgențe la Deva. Te-au trimis cu o saturație de 34% și ambii plămâni afectați în proporție de 99%. Aveai șanse să trăiești, aveai șanse să îmi fii alături mult timp de acum înainte.

Aveam și încă am nevoie de tine, am nevoie să mă înveți cum să mă descurc în viață, cum să fac față răutății cu care ne confruntăm. Îmi cer mii de scuze că nu am putut să îți fiu aproape, ai dus lupta asta de unul singur, nu am avut posibilitatea să îți fiu alături, să îți spun cât de mult te apreciez pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru cât te-ai luptat ca nouă să ne fie bine. Chiar și în situația în care te-ai aflat, ne-ai sunat și mi-ai spus să avem grijă de noi, să ne ferim cât putem de virusul acesta, erai îngrijorat pentru noi când, de fapt, trebuia să fii puternic și să crezi în tine.

Doar tu știi câtă suferință ai îndurat și cu câtă indiferență ai fost tratat. Te-am întrebat dacă medicii din Orăștie se ocupă de tine, mi-ai spus că da, dar când a vorbit mami cu tine i-ai spus, șoptind, deoarece îți era frică să nu te audă cineva și să nu te mai bage în seamă deloc, că “nu se ocupă de noi”.

Am avut încredere în ei, tată, am avut încredere că fac tot posibilul să te ajute…. Iartă-mă că nu am luptat mai mult pentru tine! A fost nevoie de intervenție externă pentru a afla și cei din spitalul din Orăștie că există posibilitatea ca pacienții a căror stare de sănătate este grav afectată să fie transportați de urgență la cel mai apropiat spital care deține aparatele necesare stabilizării bolnavului.

Tată, îți promit că mă voi informa și voi face tot posibilul să îi ajut pe alții care sunt în aceeași situație în care ai fost și tu! Dacă pe tine nu te-am putut ajuta, mai există o speranță pentru alții! Îi mulțumesc din tot sufletul doamnei doctor de la Urgențe de la Deva care a luptat cot la cot cu tine și a dat telefoane de telefoane, care a suferit alături de noi!

Vă mulțumesc din suflet că ați încercat să îl ajutați și știu că, dacă tati ar fi fost transferat din ziua în care cei de la spitalul din Orăștie ne-au sunat să ne informeze că tati trebuie transferat de urgență la ATI, sunt sigură că tati acum era bine, era în viață!

Știu că ești lângă mine și mă veghezi, știu că tu nu m-ai părăsit și nu o s-o faci niciodată! Te rog să nu mă părăsești niciodată, te rog ghidează-mă și ajută-mă când am nevoie! Te rog fii alături de mami, dă-i putere și ajut-o să fie bine și să nu pățească nimic!

Tati, te iubesc din tot sufletul, atât eu, cât și familia, vecinii, cei apropiați! Tată, promit că o să fiu tare pentru tine și pentru mami! Dumnezeu să îți fie alături și să te aibă în paza lui!”.

