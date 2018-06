Top celor mai proști șoferi, în funcție de județ. Dolj, Mehedinți și Bihor, în primele zece clasate

4tuning.ro a realizat un top al celor mai proști șoferi din România. Clasamentul a fost făcut în funcție de evenimentele rutiere petrecute în București, în care au fost implicați șoferi din întreaga țară. Sigur, distanța dintre capitală și vestul țării este mare, dat în top apar și șoferi din Bihor, pe un onorant loc 9. Cei din Timiș și Arad nu apar în primele 10 locuri.

Iata care sunt cei mai prosti soferi din trafic, in functie de placuta de inmatriculare care ne spune din ce judet vine conducatorul masinii:

Teleorman

La final i-am lasat pe dansii: teleormanenii. Acesti soferi care vad drumuri asfaltate numai in filme si poze. Sau, cand ajung la oras. Acesti soferi campioni la detinut automobile in stare proasta. Recunosti un sofer din Teleorman inainte sa-i vezi placuta de inmatriculare cand vezi ca e rosu, dar el trece fara probleme, stand pe telefon, ca si cum ar fi unic pe lume. Ca doar la ei la la Turnu Magurele si la Alexandria nu au vazut semafoare. In rest, cand sunt opriti in week-end de politistii rutieri, soferii cu numar de TR dau peste cap aparatele etilotest. Per total, niste soferi care nu au treaba cu siguranta rutiera si cu respectul fata de alti oameni. Doar au de la cine invata la ei acolo, nu?

Calarasi

Aceeasi poveste la Ialomita. Cand vezi numerele de California, adica de CL, mai bine fugi cat vezi cu ochii. Dar stii de ce? Pentru ca 85% din suprafata judetului Calarasi este cu sosele neasfaltate, iar soferii de acolo sunt obisnuiti sa conduca la fel ca pe camp. Insa in Bucuresti s-a inventat asfaltul si de multe ori ne trezim cu acesti californieni prin copaci, in stalpi si chiar in vitrinele magazinelor.

Ialomita

Sudul intra puternic in top 3 cei mai prosti soferi din Romania si din Bucuresti. Ceea ce este si normal. Fiind aproape de Bucuresti, ialomitenii sunt numerosi. Imediat ajung de pe autostrada la capitala unde isi fac de cap. La fel ca alti frati din sudul cel sarac si plin de coruptie, soferii care au masini de IL se cred ceea ce nu sunt: adica destepti. Cred ca stiu toate regulile de circulatie, dar, de fapt, nu fac decat sa puna in pericol siguranta rutiera. Ii vezi de obicei la stirile care arata controalele Politiei Rutiere: beti, fara acte si cu masinile praf.

Arges

Mai tineti minte vorba aia cu “ti-ai luat permisul la Arges”, nu? Inca e valabila. Chiar daca s-a nascut dupa ce o multime de politisti corupti au fost arestati pentru ca au dat mii de permise ilegal, fara ca cei care le-au primit sa fi sustinut vreun examen, cei din Arges au ramas la fel. Cand ii vezi in trafic cum conduc, agresiv, alergand pe sina de tramvai si tragand de volan sa te omoare, te intrebi daca la Pitesti exista scoli de soferi. Probabil ca nu.

Olt

Oltenii sunt, de departe, printre cei mai prosti soferi de pe sosea. Prosti insemnand slabi, adica nu au nicio treaba cu condusul. Mereu cand am vazut pe drumuri nationale accidente usoare, hop, si o masina cu OT la numar. La fel si in Bucuresti: se aude o frana lunga la Romana, poc, intra un oltean intr-un autobuz, ca se uita pe telefon. La Megamall, o duduie cu un MINI cu numere de OT a uitat sa tina piciorul pe frana intr-o rampa si a maturat vreo 5 masini. De exemplu.

Dolj

La Dolj, mai exact in Craiova, traiesc niste soferi mai aparte. Sunt destul de numerosi prin Bucuresti si au impresia ca s-au nascut la capitala. De fapt, sunt acei soferi care se cred cei mai smecheri, confunda Magheru cu Bania de la ei. Nu exista masina de DJ fara numere preferentiale, fara folie pe geam si fara manele. Sau, cel putin, eu nu am vazut. Iar centura de siguranta zici ca-i arde ca un fier incins: nici gand sa fie purtata!

Vaslui

Atunci cand mai fac o pauza din caftit nevasta, vasluienii mai trec si pe la capitala. Ii vezi mai rar ce-i drept, adica la fiecare 50 de masini de Arges, poate vezi si un vasluian. Vasluienii, fie de la alcool, fie de la exercitii fizice, sunt cam obositi si sunt mai lenesi in trafic. Sunt soferi prosti deoarece merg cu 30 km/h pe ultima banda, stau mai mult cu piciorul pe frana si cand e sa iasa din parcare au nevoie de vreo 3 ore.

Mehedinti

Cei din Mehedinti, fiind mai din sud, sunt la fel ca toti “baraganenii”: vor sa se faleasca. Sigur ii vezi cu BMW-uri si Audi-uri cu numere personalizate, fie WOW, fie BOS la numar. Si chiar daca au tobe sport pe motorizari de 1.6 aspirate, ei in general nu sunt soferi foarte prosti in oras. Dar au o problema: sufera de sindromul flash. Pe autostrada sau la semafor, daca indraznesti sa stai in fata lor te flashuiesc de-ti bronzeaza spoilerul.

Bihor

Daca ai masina de Bihor este absolut normal sa fii nervos in trafic si sa uiti regulile de circulatie. Doar faci de acasa pana la capitala vreo 6 ore prin gropi si trafic, plus benzina la supra-pret datorita celor care ne conduc. Bihorenii sunt in general pasnici, la un pahar, la sarbatori, dar in trafic sunt suparati pe viata. Daca ii vezi ca fac prostii in trafic, nu-i claxona, ca s-ar putea sa coboare la tine cu o coada de lopata in mana.

Brasov

Cei mai buni dintre cei mai prosti soferi care circula prin Bucuresti sunt cei cu numere de Brasov. Probabil ca sunt foarte ametiti de asa de multe sensuri giratorii de la ei din oras si uita in capitala ca mai trebuie sa dea semnal din cand in cand atunci cand schimba banda. Oricum, brasovenii au ceva doar al lor: cand gresesc, pun avariile si recunosc ce au facut, practic, sunt iertati pe loc.

