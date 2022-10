Topul Firmelor din Județul Timiș. Premii speciale acordate unor companii și instituții de învățământ superior cu realizări de excepție

A devenit o traditie pentru CCIA Timis ca in cadrul Galei Excelentei in Afaceri sa acorde premii speciale unor companii si institutii pentru realizari de exceptie in diferite domenii de activitate.

Astfel, la editia a 29-a a Topului Firmelor din Judetul Timis pentru anul 2021, vor fi acordate urmatoarele distinctii speciale:

Trofeul de Excelenta pentru Responsabilitate Sociala, Trofeul de Excelenta in Afaceri, Trofeul de Excelenta pentru Export, Trofeul de Excelenta pentru Internationalizarea Afacerii, Trofeul de Excelenta pentru Dinamism si Inovatie, Trofeul de Excelenta in Retail.

Trofeul ARS GRATIA ARTIS va fi conferit Operei Nationale Romane Timisoara in calitate de promotor al excelentei artistice si valorilor lirice universale.

Aflat la cea de-a 9 editie, Trofeul de Excelenta ACADEMICA onoreaza locul pe care cele patru universitati de stat timisene le detin in elita invatamantului romanesc si realizarile de exceptie care le mentin ca actori vizibili si de impact in aria academica europeana.

Totodata, trei companii aflate in fruntea clasamentului – RMB Casa Auto Timisoara, ConsElectrificarea Instal si Stada Hemofarm Timisoara vor primi diplome aniversare pentru 25 si respectiv 30 de ani de activitate continua si prodigioasa.

Organizat pe baza unei metodologii unice si unitare la nivel national, clasamentul pentru anul 2021 reuneste 12.095 firme care au indeplinit criteriile de eligibilitate, dintr-un numar de 35.333 care au depus bilantul contabil pentru exercitiul financiar trecut.

Dintre acestea, sunt evidentiate 1.853 firme clasate pe locurile I, II si III, structurate pe domenii, grupe de activitate si clase de marime. 151 de firme care timp de 10 ani consecutiv s-au pe unul din primele trei locuri in Top sunt distinse cu Trofeul de Excelenta.

Gala Excelentei in Afaceri reuneste reprezentantii de marca ai mediului de afaceri, oficiali ai administratiei publice, reprezentanti ai corpului diplomatic si consular, personalitati ale mediului academic, asociatii de afaceri si camerere de comert din tara si strainatate, partenerii evenimentului, mass media. In deschiderea ceremoniei de premiere vor adresa mesaje de salut

Presedintele CCIA Timis, I.P.S. Mitropolitul Banatului, Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, oficialii administratiei publice locale. Gala Excelentei in Afaceri – Topul Firmelor din Judetul Timis va avea loc vineri, 4 noiembrie 2022, ora 18.30, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis.

Comentarii

comentarii