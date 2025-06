Tot ce trebuie să știi despre Launmomentdat în parc 2025

În perioada 13–15 iunie 2025, Parcul Regina Maria din Timișoara redevine gazda unuia dintre cele mai iubite evenimente dedicate comunității, muzicii și artei locale — Launmomentdat în parc. Ajuns la a opta ediție, festivalul promite trei zile efervescente în aer liber, cu muzică live, târguri de creație și viniluri, ateliere artistice și întâlniri autentice între oameni.

Muzica / DJ set: Încep zilnic de la ora 17:00 sau 18:00 și se desfășoară până la finalul programului, pe mai multe scene tematice. Artiștii ediției 2025 sunt: Tomoki Tamura (Japonia), Dubbing Sun (Austria), Baptiste (Franța), Shumba Youth (Marea Britanie), Ital Vision (Serbia), Alexis Boevik, Dubase, Jon Jitsu, Mihu, Mighty Boogie, Mini Zucchini, Mitsubi†chi, Mi-tzu, Mroobert, Tzuc, ZO, Silv, flo’ și Guilty Pressure Soundsystem.

Pop Up & Târg de viniluri: Deschis zilnic între orele 12:00 și 23:00, târgul aduce împreună creatori locali, artizani și colecționari de viniluri într-un cadru relaxat, acompaniat de muzică de fundal.

Pop Up Fair reprezintă un târg de creație care reunește artiști, designeri și artizani locali. Atmosfera este completată de prezența The Secret Garden Bookshop, care propune o selecție de cărți de artist, benzi desenate și ilustrații semnate de nume precum: Covrig, Beach Buddies, Andrei Ganser, Dona & Carine Arnakis, Flavius Augustin, Vlad Cadar, Mimi Ciora, Florin Fâra, Gavril Pop, Lucian Barbu, Ana Kun, Sorina Vazelina, Lore Ilie, CHRS RZVN și Arnold Schlachter. Pe lângă aceștia, sunt prezentați artizani precum: Atelier Harmonia, Flavours of Transylvania, Simo’s Ceramics, Atelier Sabine, Panda Trinkets, Termita Woodworks, Harababura Vintage, dar și ateliere creative coordonate de Faina UA, care aduc o dimensiune participativă și colaborativă.

Târgul de vinil aduce împreună colecționari și pasionați de sunet analog, printre care se numără: (Timis, Lazy Hour Store (Oradea), La Vinil și Anton Pann (Cluj), Hanging Around, Vinylcourt, Simultan Festival și Spinnin’ Time (Timișoara).

VINERI, 13 iunie Pop Up & Vinyl Fair

12:00–23:00 Scena Tropical

18:00–20:00 Mini Zucchini & flo’

20:00–23:00 Mihu Scena Safari

18:00–20:00 Jon Jitsu

20:00–23:00 Munchiekilla Aethernativ

22:00–01:00 Mitsubitchi & Mini Zucchini Cuib d’Arte

22:00–01:00 Silv SÂMBĂTĂ, 14 iunie Pop Up & Vinyl Fair

12:00–23:00 Scena Tropical

17:00–18:00 Mi-tzu

18:00–21:00 Alexis Boevik & Mroobert

21:00–23:00 Tomoki Tamura Scena Safari

18:00–21:00 ZO

21:00–23:00 Dubbing Sun Aethernativ

22:00–01:00 Kaius Leppah & Mini Zucchini DUMINIC Ă, 15 iunie Pop Up & Vinyl Fair

12:00–23:00 Scena Tropical

17:00–19:00 Dubase

19:00–21:00 Tzuc

21:00–23:00 Mi-tzu Scena Safari

18:00–20:00 Ital Vision

20:00–22:00 Mighty Boogie

22:00–23:00 Shumba Youth

Launmomentdat în parc este mai mult decât un festival — este o inițiativă dedicată regenerării urbane prin cultură, artă și intervenții în spațiul public. Evenimentul este organizat anual de Asociația La Figurat, cu sprijinul Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

