„Tot răul spre bine”. O avarie la conducta de gaz Foeni – Partoș face autoritățile județene nu doar să o remedieze, ci să o înlocuiască

Un proiect INTERREG România-Ungaria pentru îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii şi de prevenţie în obstetrică-ginecologie în zona transfrontalieră, de care vor beneficia aproape două milioane de persoane, prin investiţii în infrastructura medicală şi în echipamente şi implementarea măsurilor rezultate, trebuie să fie gata până la sfârşitul anului 2022.

Este vorba despre proiectul INTERREG V-A România-Ungaria intitulat “Babies across borders – connecting health servicies in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timişoara and the Pediatric Clinic of Szeged”, acronim BABYROHU, cod eMS ROHU – 443s.

Noua clinică va fi construită în partea de nord-est a unui amplasament de 5.000 mp propus pentru construcţie, în imediata apropiere a Spitalului Judeţean Timişoara şi Casa Austria – Clinica de chirurgie plastică.

Proiectul are în vedere asigurarea serviciilor medicale şi de prevenţie în zona eligibilă prin construirea şi echiparea unei noi clinici de obstetrică ginecologie în Timişoara, reconstrucţia şi echiparea a două departamente a Spitalului Universitar din Szeged; armonizarea şi întărirea capacităţii de cooperare transfrontalieră a specialiştilor instituţiilor medicale prin schimburi de experienţă (know-how) pentru a oferi servicii preventive şi curative de îngrijire a sănătăţii mai bune, cu impact în întreaga zonă eligibilă, dar şi creşterea accesibilităţii la serviciile de asistenţă medicală specializată prin furnizarea de informaţii transparente şi implicarea unui segment mai larg de populaţie.

Principalele activităţi ale proiectului vizează: Achiziţii şi elaborarea proiectului (proiect tehnic, detalii de execuţie, autorizaţie de construcţie) şi executarea lucrărilor; Achiziţii şi furnizare de servicii supraveghere şantier (diriginte de şantier); Lucrări de construcţii pentru noua Clinică de Obstetrică şi Ginecologie; Dotarea cu echipament medical specific; Amenajarea (echiparea) noii Clinici de obstetrică şi Ginecologie la Timişoara.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 13.813.965,84 euro, din care cheltuieli totale eligibile proiect sunt de 13.813.965,84 (din care finanţare nerambursabilă FEDR: 11.741.870,95 euro şi cofinanţarea de la bugetul de stat, de 1.830.421,18 euro, iar contribuţia proprie a CJT la cheltuielile eligibile este de 241.673,71 euro).

Beneficiarii proiectului, al cărui lider este CJT, vor fi Universitatea din Szeged (cu beneficiar Spitalul Universitar din Szeged) şi Spitalul Judeţean Timişoara.

Perioada de referinţă pentru implementarea proiectului este 01.12.2019 – 30.10.2022.

