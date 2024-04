”TOTUL PENTRU TINERI!”. Nicolae Robu, întâlnire emoționantă cu tineretul liberal

Prof.univ.dr. Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, fost rector al UPT, candidat PNL pentru Primăria Timișoarei, în 9 iunie, a avut o întâlnire emoționantă cu tineretul liberal.

Mesajul a fost că prof. Robu are capacitatea de a uni tinerii din Timișoara în efortul comun pentru schimbare și modernizare a orașului.

”În inima orașului vibrant, unde tradiția se întâlnește cu inovația, domnul profesor Nicolae Robu, candidat la primăria municipiului Timișoara și fost rector, este forța care unește tineretul.

Cu o viziune proaspătă și o pasiune nesfârșită pentru dezvoltare, domnul Robu este înconjurat de tineri entuziaști și dedicați, gata să aducă schimbarea pe care ne-o dorim cu toții”, este mesajul Tineretului Național Liberal Timiș.

”Întreaga mea carieră profesională a fost cu tineri și pentru tineri. N-o sa schimb asta niciodată! Ca rector, am construit spatii noi de învățământ și am reabilitat aproape tot ce am moștenit – bogata moștenire! Am dotat la nivel de top internațional 314 laboratoare, am reabilitat, mobilat, dotat cu frigidere și mașini de spălat automate toate căminele, am reabilitat, modernizat și dotat cantina studențească, am făcut, așa cum pot fi văzute, cele două baze sportive, Baza 1 și Baza 2, ultima cu bazin de înot acoperit și bazin de înot în aer liber, TOTUL PENTRU STUDENȚI. De asemenea, am cumpărat un autocar Mercedes și l-am pus la dispoziția studenților cu șofer plătit de universitate și carburant așișderea, să meargă unde vor, în țară și în Europa (Veneția, Roma, Viena, Paris, Berlin, Praga, Budapesta etc, etc). Apoi, ca primar, am amenajat, ca niciodată până atunci, Complexul Studențesc, cu alei largi, o mulțime de copaci, flori, bănci, foișoare, hamace, etc. Toate aceste le-am făcut având ligile studențești ca și parteneri excelenți! Pe scurt: TOTUL PENTRU TINERI!”, spune Nicolae Robu.

