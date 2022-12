Tradiții de Crăciun la români

Craciunul, cea mai iubita si mai asteptata dintre toate sarbatorile populare si crestinesti ale romanilor, este insotita, in fiecare an, de multe traditii si obiceiuri.

In ziua de 25 decembrie, crestinii sarbatoresc Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. El a venit pe lume intr-un sat linistit, unde a sosit, la ceas de seara, Fecioara Maria – care, simtind ca i-a venit sorocul sa nasca, a batut la o poarta, cea a lui Mos Ajun, si i-a cerut gazduire. Mos Ajun i-a spus ca este om sarac si a trimis-o la fratele sau mai mare si mai bogat, Mos Craciun, conform volumului “Cartea de Craciun” de Sorin Lavric (Editura Humanitas, 1997).

Craciuneasa – sotia lui Mos Craciun – era o femeie miloasa si buna la suflet, asa ca i-a oferit adapost Maicii Domnului, insa nu in casa, pentru ca se temea de mania lui Mos Craciun, ci in grajdul animalelor.

Acolo l-a nascut Fecioara Maria pe Iisus. Cand Mos Craciun a aflat cele petrecute, s-a maniat si i-a taiat mainile sotiei, dar Fecioara Maria a facut o minune – a pus mainile Craciunesei la loc, a suflat peste ele si mainile s-au lipit.

Uimit, Mos Craciun a inteles minunea, iar la venirea magilor a aflat ca in grajdul sau s-a nascut Domnul Iisus. El s-a cait si a cerut iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul crestin si sfantul cel mai batran – sotul femeii care a mosit-o pe Fecioara Maria. Aceasta minune a dus la transformarea lui Mos Craciun intr-un om blajin, plin de bunatate si de compasiune. De atunci, sarbatoarea Craciunului e insotita de colinde si mesele rituale.

Traditia legata de Mos Craciun, care imparte daruri copiilor cuminti in noaptea de 24 spre 25 decembrie, a aparut in secolul al IX-lea. Imaginea lui este cea a unui batran imbracat intr-un costum rosu cu blanita alba pe margini, purtand cizme negre si caciula rosie si avand o barba mare si alba, noteaza volumul amintit.

Colindele

Traditia colindelor si a cetelor de colindatori care merg din casa in casa, transmitand prin texte cantate sau strigate, prin masti, dansuri, urari de bine este foarte veche. Cete de colindatori merg la casele oamenilor cantand “Buna dimineata la Mos Ajun!”. Daca gazda le deschide, copiii primesc nuci, covrigi, colaci, mere sau bani. In zonele rurale, cetele de colindatori merg pe ulite cantand “Noi umblam sa colindam”. In unele zone ale tarii se pastreaza traditia ca tinerii care colinda sa fie imbracati in costume populare, se arata in cartea “Sarbatori si obiceiuri romanesti” de Ion Ghinoiu (Editura Elion, 2002).

Primul colind care se canta in Ajunul Craciunului este cel prin care colindatorii aduc vestea nasterii lui Hristos: “Sculati, sculati, boieri mari/ Florile dalbe/ Sculati, voi, romani plugari/ Ca va vin colindatori/ Noaptea pe la cantatori/ Si v-aduc un Dumnezeu/ Sa va mantuie de rau/ Un Dumnezeu nou nascut”. Cand colindatorii termina de cantat la fereastra, gazda ii invita in casa si le ofera colaci, mere si nuci.

Un alt colind binecunoscut este cel care reda momentul ivirii stelei care i-a calauzit pe cei trei magi – “Steaua sus rasare”. La fel de cunoscute sunt si colindele “Trei pastori se intalnira”, “O, ce veste minunata”, “In orasul Viflaim”. Un alt obicei de Craciun este umblatul cu capra. Acesta tine, de obicei, de la Craciun pana la Anul Nou. Capra este insotita de o ceata zgomotoasa, cu lautari, care acompaniaza dansul caprei, iar aceasta sare, se roteste si se apleaca, in acelasi timp clampanind ritmic din falcile de lemn, mentioneaza volumul “Cartea de Craciun”.

Bradul

Pomii au reprezentat un simbol al vietii cu mult inainte de crestinism. In tara noastra, primul brad impodobit de Craciun a fost la palatul lui Carol I, domnitor (10 mai 1866 – 10 mai 1881) si rege (10 mai 1881 – 27 septembrie 1914) al Romaniei, potrivit site-ului http://stiri.tvr.ro/craciun-regal–in-romania–primul-brad-a-fost-impodobit-la-curtea-regelui-carol-i_826180.html#view. In Palatul Regal de pe Calea Victoriei, in noaptea de Craciun, invitatii de seama sositi la palat impodobeau bradul cantand colinde.

In prezent, impodobirea bradului de Craciun a devenit una dintre cele mai iubite traditii atat in mediul urban, cat si in mediul rural. In dimineata de 25 decembrie, copiii se trezesc bucurosi si nerabdatori sa descopere ce daruri le-a lasat Mos Craciun sub brad.

Vascul

Pe langa bradul impodobit, vascul este prezent in orice casa in perioada Craciunului si a Anului Nou. In mitologiile europene, vascul are un loc cu totul aparte, fiind considerat o planta magica, simbol al curateniei spirituale, al libertatii si armoniei, semn de bun augur al dragostei, aparator si protector al casei si al familiei, scrie volumul “Cartea de Craciun”. In ajunul Craciunului, oamenii isi impodobesc casele cu vasc ca simbol al bucuriei si pentru pacea sufleteasca.

Floarea Craciunului

Pe langa brad, un simbol al Craciunului este floarea numita “Craciunita” sau ”Steaua Craciunului” . Exista cel putin doua plante de apartament numite ”Craciunita” sau ”Craciunel”, care infloresc in aceasta perioada si sunt oferite cu prilejul sarbatorii Craciunului.

Cea mai cunoscuta este ”Steaua Craciunului” sau ”Flacara Mexicana”, numita stiintific Euphorbia Pulcherrima sau Poinsettia, fiind cea mai spectaculoasa specie din genul ”Euphorbia”. Cultivarea si popularizarea sa a inceput in anii ’60, iar in scurt timp planta a devenit nelipsita in decorurile de Craciun, mai noteaza “Cartea de Craciun”.

