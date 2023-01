Tradiționala expoziție de scaune “SIT WITH ME”, 2023 a studenților arhitecți de la UPT, a venit cu o provocare

Tradiționala expoziție de scaune “SIT WITH ME”, 2023 a studenților arhitecți de...

Tradiționala expoziție de scaune “SIT WITH ME”, a studenților arhitecți de la UPT, a venit anul acesta cu o provocare – reprezentarea unui brand de renume. Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a găzduit luni, 16 ianuarie 2023, vernisajul tradiționalei expoziții de proiecte a studenților anului 6 ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul UPT, realizate în cadrul materiei Amenajări interioare 2 – “SIT WITH ME” – ajunsă acum la cea de-a VI-a ediție.

În cadrul proiectului de arhitectură de interior, studenții, coordonați de cadrele didactice Cristina Povian și Camil Milincu, și-au propus realizarea unui obiect de stat de mici dimensiuni, ergonomic și menit să asigure confortul, dar să și reprezinte un brand de renume, așadar tema pentru anul acesta a devenit „Please SIT WITH ME in style”.

Ca și în anii precedenți, studenților le-a fost solicitată nu numai creativitatea, ci și îndemânarea pentru a realiza proiectul, principalul beneficiu al exercițiului fiind trecerea de la proiectele pe hârtie la implementarea lor în realitate.

Aproape 50 de studenți ai Facultății de Arhitectură și Urbanism au prezentat lucrările lor în cadrul vernisajului, iar acestea s-au dovedit deosebit de creative, chiar dacă au avut de-a face cu numeroase provocări, de la alegerea brandului și până la concept, materiale și execuție.

Rezultatele, scaune create pentru mărci renumite din toată lumea, de la mari producători din domeniul fashion sau cafenele și până la SRI sau branduri proprii, pot fi admirate în perioada următoare în holul central al Bibliotecii UPT.

