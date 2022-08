Traficanți de droguri din Timișoara, treziți de mascați

Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate și Antidrog din Timiș au descins, joi dimineață, la 3 adrese din Timișoara la care locuiesc persoane implicate în traficul de stupefiante. Oamenii legii au găsit în locuințele suspecților droguri de risc și mare risc.

Ancheta în acest dosar a început în urmă cu aproape 1 an. Un polițist sub acoperire a cumpărat, de mai multe ori, de la unul dintre membrii grupării diferite cantități de stupefiante, inclusiv droguri sintetice sub formă de pulbere. Acestea proveneau din Olanda și erau vândute în cluburi și discoteci din Timișoara.

Ofițerii antidrog i-au monitorizat pe cei implicați în gruparea de trafic de droguri. Așa au aflat că unul dintre suspecți urma să plece în străinătate, l-au ridicat în urmă cu câteva luni de pe Aeroportul din Timișoara și l-au dus la audieri.

Bărbatul a fost pus sub control judiciar și monitorizat în continuare.

