Traficul aerian e în creștere pe Aeroportul Internațional Timișora, dar e loc de mai bine

Dacă la capitolul trafic de marfă anul 2022 a fost unul absolut excelent pentru Aeroportul Internațional Timișoara, la cel al pasagerilor creșterea, la fel de mari dimensiuni, a traficului aerian față de anul 2021, dar mai e de lucrat pentru a se ajunge la traficul din 2019.

Conform datelor AIT, numărul de pasageri operați în perioada ianuarie – noiembrie 2022 a fost de 1,103 milioane. Pentru comparație, în aceiași perioadă din 2021 au fost doar 574.177 pasageri, iar în 2019 1,460 milioane pasageri.

Ca și mișcări de aeronave în 2022, în perioada amintită au avut lo 13.997 de asemenea operațiuni, față de 10.859 în 2021 și 15.983 în 2019.

Cea mai spectaculoasă creștere a avut loc în ceea ce privește transportul de marfă de pe AIT. Creșterea a fost semnificativă de la an la an, fiind înregistrată aproape o dublare din 2019 față de 2022. Astfel, în acest an au fost transportate 7.247 de tone marfă, cu 36% mai mult față de 2021 (5.316 tone) și de 53% mai mult ca și în 2019 (4.737 tone).

Cei mai mulți pasageri au folosit Aeroportul Internațional Timișoara în august, 105.309 pasageri. Cu siguranță la aceasta au contribuit și zborurile charter derulate de pe AIT. Aproape jumătate din aceste zboruri charter din sezonul încheiat, 43% au avut ca destinație Antalya (44,982 pasageri), urmată de Hurghada cu 22% (24.034 pasageri). Creta a atras 12.729 pasageri, iar Zakinthos 5.841 pasageri.

