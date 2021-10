Tragica poveste a lui Paul din Săcălaz și strigătul său de ajutor!

Tânărul Dumitriu Paul, de 20 de ani, din Săcălaz, județul Timiș, care a suferit un grav accident de circulație și a ajuns în scaun cu rotile, își plânge durerea și solicită sprijinul nostru!

Iată tragica poveste pe scurt spusă chiar de el: ”Eu mă numesc Dumitriu Paul, am 20 de ani și sunt din comuna Săcălaz, județul Timiș.

În urmă cu 2 ani (28.07.2019) mașina în care mă aflam ca pasager a derapat într-o râpă pe Transfăgărășan, întâmplare în urma căreia, din păcate, am ajuns în scaun rulant.

A urmat o operație de urgență la Casa Austria din Timișoara în data de 30.07.2019 și o reoperație în 14.08.2019.

Am fost diagnosticat cu paraplegie flască, fractură de coloană T8-T9, adică NU MAI POT SĂ MERG – NU ÎMI SIMT PICIOARELE ȘI TRUNCHIUL, devenind dependent de scaunul rulant, cât și de o persoană care să mă ajute. Mama mea ( Paszkar Eugenia ) a renunțat la locul ei de muncă imediat după accident și în prezent este asistent personal pentru mine.

Am fost externat în data de 04.09.2019 din spital, iar apoi am început recuperările. Am început la Spitalul de recuperare Băile Felix, Centrul Acasă Zalău, Dezna, iar în prezent efectuez recuperări la Clinica Hiperbara din Tg Mureș, dar este foarte greu și costisitor pentru mine și pentru familia mea: 1250 lei/ zi.

Este necesar să fac și sedințe de hiperbara: 400 lei/ ședința, dar si ședințe de kinetoterapie: 300 lei/ zi. Medicii spun că dacă voi continua ședințele pentru 1 an începând de acum, EXISTĂ ȘANSE SĂ MĂ RIDIC DIN SCAUN și să încep să merg cu cadru.

Au trecut 2 ani de la accident și este prima dată când cer ajutorul în acest fel, însă familia mea a acumulat multe datorii pe parcursul celor 2 ani, pentru a mă putea trimite la recuperări, și în prezent ne este foarte greu să continuăm. Nu avem resurse.

Împreună cu ajutorul vostru și al lui Doamne Doamne, știu ca voi putea merge din nou. Îmi doresc foarte mult să mă pot ridica din cărucior și pot să reușesc numai dacă voi continua programul de recuperare!

Cheltuielile lunare depășesc suma de 4.000 euro. Vin cu rugămintea de a mă ajuta, de a dona pentru mine oricât de puțin puteți.

Contul meu este următorul:

Nume titular: Dumitriu Paul

RO04BRDE360SV21509413600(RON)

RO94BRDE360SV76493033600(Euro)

Cod Swift/BIC :BRDEROBU

Revolut : 0757275617

Contact : 0757275617

Vă mulțumesc frumos! – este mesajul lui Paul.

