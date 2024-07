Traian Abruda, o viață dedicată desenului și poeziei. A fost unul din cei mai cunoscuți graficieni din Timișoara

Graficianul, poetul, pictorul și caricaturistul Traian Abruda a încetat din viață la 64 de ani. Finalul vieții l-a prins în Ungaria, acolo unde avea o casă. În primăvara acestui an a aflat că are de luptat cu un cancer pulmonar, însă nu i-a mai fost scris să trăiască mult. Traian Abruda a fost unul din cei mai cunoscuți graficieni din Timișoara. A expus peste 4.000 de lucrări artistice în numeroase expoziții de artă, colecții particulare sau hoteluri.

Traian Abruda s-a născut în 27 septembrie 1960, la Timișoara. A ştiut mereu că are un talent deosebit la desen. În clasele primare îşi ajuta colegii la temele pentru orele de desen. „Primeam în schimb cornuri cu sare şi sucuri la 25 de bani”, povestea Traian Abruda. În clasa a VIII-a a luat şi bani serioşi, după ce a avut ocazia să picteze interiorul unei grădiniţe din cartierul Circumvalaţiunii.

„Am primit 1.200 de lei, ceea ce înseamna atunci un salariu. Nu era mare lucru, trebuia să fac desene simple cum ar fi ciupercuţe sau broscuţe”, a spus Abruda.

Din banii primiţi şi-a luat o bicicletă şi o chitară, dar nu a învățat niciodată să cânte. Pentru că a căzut examenul la Liceul de Arte, Abruda s-a dus la Construcţii.

„M-am angajat la poligrafie, la offset. Am fost şi ajutor de maşinist, am obţinut şi o calificare de tipograf. Apoi, am făcut la seral Artele Plastice, la profesorul Leo Vreme. Era ca un tată pentru mine. Cu el am făcut o bună cultură plastică”, a mai spus Traian Abruda.

Ca tânăr artist, Traian Abruda a petrecut perioada facultăţii în zona Casei Studenţilor, la revista Forum Studenţesc sau ca membru al cenaclelor de SF HC Wells şi Helion.

Prima expoziţie de grup la care a participat a fost în 1975, iar în 1981 a participat la prima expoziţie personală de grafică, vernisată de Deliu Petroiu. „Aveam un stil al meu. Eram foarte minuţios. Făceam chinezărisme”, a mai declarat Abruda.

Revoluţia l-a prins alături de numeroși timişoreni, pe străzi. A contribuit, apoi, la înființarea Societății Timișoara.

„Eram cu prietenii în Piaţa Operei, la Tipografie, în Aradului. În 1990 am înfiinţat cu ei Societatea Timişoara şi ziarul Timişoara”, a mai declarat artistul.

Traian Abruda a publicat numeroase volume de poezie.

