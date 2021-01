Trei probleme ale agriculturii ignorate în 2020, care trebuie rezolvate în 2021

Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al Emiliana West Rom din Dudeștii Vechi, în județul Timiș, care exploatează 12.000 de ha, atrage atenția că agricultura românească se confruntă cu trei mari probleme, care trebuie rezolvate în 2021, pentru a nu se agrava, fiindcă au fost ignorate în 2020. 1.Înființarea a trei burse de cereale – una în Constanța, una în Râmnicul Vâlcea și una în Timișoara. 2. Dezvoltarea unui sistem de irigații eficient în toate regiunile agricole ale României. 3. Introducerea urgentă a normelor metodologice la legea vânzării și cumpărării terenurilor agricole, fiindcă există o blocare a comasării parcelelor din luna noiembrie și acest lucru dăunează grav bunului mers al agriculturii.

De ce este nevoie de trei burse ale cerealelor?

”În România trebuie înființate cât mai urgent trei burse de cereale. Una în Constanța, prin care să se vândă cerealele în străinătate, una în Timișoara, pentru zona de vest și una prin centrul țării, să zicem în Râmnicul Vâlcea, care să fie utilizată pentru valorificarea grâului pentru panificație. Iată că am ajuns la 31 de ani de la revoluție și încă nu există un preț clar la cereale, după care fermierul să se orienteze și să știe exact ce are de făcut. Cel mai mult are de suferit agricultorul mic”, este de părere Stoppa. Portul Constanța este prea departe de fermierii din Transilvania, Banat și Moldova și nu îi poate ajuta prea mult. De aceea, Stoppa militează pe înființarea de burse de cereale pe zone, așa cum există și în Italia, fiindcă este foarte dificil ca un fermier din Maramureș, Cluj sau Timiș să vină să își vândă grâul și porumbul la Constanța. ”Nu e funcționabil acest sistem, fiindcă transportul este foarte costisitor. Dăunează bunul mers al agriculturii în România. Prin urmare, cei mai mulți fermierii din zona de vest a României își vând produsele direct în țările din Occident. E mult mai eficient pentru ei, dar nu și pentru sistemul agricol din România. De aceea trebuie reglementată această situație prin existența a trei burse de cereale. E o mare nevoie de existența acestora, fiindcă trebuie să fie un preț standard și să existe reguli de vânzare a cerealelor pentru toată lumea, iar dacă nu le respecți să fii eliminat de la bursă, fiindcă atunci devii un fermier fără credibilitate. Așadar oferă încredere relației dintre vânzător și cumpărător. În plus vei ști exact calitatea produsului pe care îl cumperi la bursă și poți verifica traseul. Existența unui sistem de burse funcțional ar aduce numai beneficii atât producătorului român, cât și cumpărătorului. De asemenea, înființarea unei burse determină și existența unui ”tribunal” al bursei format din specialiști, căruia să le ceri ajutorul în cazul unor conflicte sau înșelăciuni. Ca să ajungi în instanțele clasice să îți capeți dreptatea este mult mai dificil, fiindcă judecătorii și avocații nu sunt specialiști în agricultură, să știe să intervine cu exactitate la problema fermierului”, atenționează Sebastiano Stoppa. Fermierii susțin că, din fericire, în 2020, vânzarea cerealelor a mers foarte bine, din cauza pandemiei de coronavirus, a instabilității internaționale și a secetei grele cu care s-a confruntat agricultura din România. Grâu de calitate bună s-a vândut cu 200 euro tona, floarea soarelui hig oleic a fost valorificată cu 460 euro tona, porumbul cu 180 euro tona, iar soia cu 420 euro tona. Cerealele s-au vândut la prețuri satisfăcătoare. A fost un an bun pentru agricultori. De exemplu, pentru Emiliana West Rom anul acesta a fost de mare succes, fiindcă a reușit să obțină și producții mari la grâu, porumb și floarea soarelui, dar și să valorifice producția la prețuri foarte bune. În mod surprinzător, COVID-ul a fost în folosul agriculturii. Nici nu au fost mari probleme din cauza pandemiei. În fermă au fost numai două cazuri. ”Trebuie să nu uităm că agricultura românească poate produce mult mai mult decât se consumă într-un an, iar dacă blochezi exportul, cum s-a încercat în vara anului 2020, riști să îl omori pe producătorul agricol. Dimpotrivă, statul trebuie să îi creeze facilități să își poată valorifica producția la export. De exemplu Italia trebuie să cumpere cereale pentru a satisface consumul intern, pe când România trebuie să vândă, fiindcă are prea mult”, mai spune Stoppa.

Lipsa irigațiilor – eterna problemă

În ceea ce privește a doua problemă, fermierii sunt dezamăgiți și convinși că nu există interes să se construiască un sistem de irigații în România, de aceea la 31 de ani de la revoluție, nu există irigații în agricultură, cu efectele dezastruoase inerente pentru culturi. În plus există și o birocrația exagerată, iar omul renunță resemnat și lasă totul în voia cerului, mai ales când știe că în apropierea de terenul lui nu există o sursă de apă, iar să o aducă de la distanța este foarte costisitor, mai ales dacă fermierul este mic și nu are forță financiară. ”Problema este că încă nu s-a pus în aplicare un plan național de irigații, de aceea fermierii continuă să aibă mari probleme de 31 de ani, din cauza secetei. De fapt, an de an situația devine mai tragică, dat fiind că efectele schimbărilor climatice devin tot mai dezastruoase pentru agricultură și nu s-au găsit soluții eficiente împotriva acestora, în primul rând, crearea unui sistem de irigații. Din păcate, cu legea nouă este impozibil de facut un plan până nu se schimbă destinația de folosință a unui teren”, atenționează Sebastiano Stoppa. A treia mare problemă care trebuie rezolvară în 2021 ține de legea vânzării, cumpărării și comasării terenurilor agricole. În această perioadă, totul este blocat în domeniu. Din luna noiembrie 2020, nu se mai vinde un teren agricol în România, nici nu se poate comasa nimic. Legea vânzării – cumpărării terenurilor a fost promulgată cu o procedura nouă, dar din păcate încă nu e funcționabilă. Nu merge nimic acum. Nici măcar normele metodologice nu sunt publicate. Prin urmare, nimeni nu poate face nimic. ”Nu se poate aplica noua lege și de două luni ne aflăm în stand-by. Nu s-a mai vândut un teren agricol, fiindcă nu este baza legală, nici nu poți comasă nimic. În această situație se află agricultura. Trebuie să fim conștienți că nu se poate face performanță pe terenuri mici, pe bucăți. E o risipă de bani și combustibil și nu ajungi să faci producții mari pe terenuri mici. Este clar asta, dar acum nici nu se pot comasa, nici cumpăra terenurile. E o situație aberantă care dăunează bunului mers al agriculturii din România”, mai spune Sebastiano Stoppa.

Foto Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al Emiliana West Rom Timiș

