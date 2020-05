Trei universitari din Timișoara, printre semnatarii ghidului UNESCO pentru profesori în pandemia COVID19

Sub egida UNESCO și coordonat de Smart Learning Institute of Beijing Normal University, s-a publicat în 18 mai 2020 ghidul Guidance on Open Educational Practices during School Closures: Utilizing OER under COVID-19 Pandemic in line with UNESCO OER Recommendation, la care au contribuit trei profesori universitari din Timișoara.

Ghidul vine în sprijinul profesorilor de pretutindeni, cu exemple de utilizări de practici și resurse educaționale deschise, conform Recomandărilor OER ale UNESCO.

Este primul ghid despre Resurse Educaționale Deschise (RED) care se publică după lansarea de către UNESCO în 2 mai a Coaliției Dinamice pentru RED (Dynamic Coalition for OER).

La scrierea acestuia, au contribuit trei universitari timișoreni, dr. Diana Andone, directorul Centrului de eLearning al Universității Politehnica Timișoara, prof. dr. Carmen Holotescu, decanul Facultății de Inginerie și director al Centrului pentru Educație Deschisă și Blockchain, din cadrul Universității „Ioan Slavici” Timișoara și conf. dr. Gabriela Grosseck, Universitatea de Vest din Timișoara.

Din cele 12 studii de caz publicate, care au fost atent selectate din sute de exemple din toată lumea, două sunt din România.

În cadrul studiul din universități este prezentată activitatea desfășurată de Centrul eLearning al UPT pentru promovarea educației deschise, dezvoltarea de resurse educaționale, dezvoltarea Campusului Virtual UPT și a platformei de cursuri online deschise de tip MOOC în limba română UniCampus.

”Apariția acestui ghid, dedicat modului în care se dezvoltă utilizarea resurselor deschise în mediul școlar, este rezultatul cooperării academice dintre mai mulți cercetători ai centrului nostru universitar. Prestigiul lucrării este subliniat chiar prin parteneriatul care a permis apariția acestor studii de caz, o relație de bună colaborare academică dintre UVT și UNESCO”, subliniază rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Ghidul este publicat sub licențe deschise, urmând să-și găsească utilizare în procesul de predare și învățare realizat de toți actorii educaționali, dar și pentru orientarea noilor strategii educaționale.

Detalii pe site-ul UNESCO: https://iite.unesco.org/news/iite-inruled-new-guidance-on-open-educational-practices-during-covid-19.

