Trei vernisaje a trei mari expoziții, vineri, în deschiderea anului Timișoara 2023

Trei vernisaje a trei mari expoziții au avut loc vineri, 17 februarie, în cadrul programului de deschidere a anului Timișoara 2023 – Opening Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Este vorba de Tu ești un alt eu – o catedrală a corpului ” You Are Another Me—A Cathedral of the Body – Expoziție multimedia de Adina Pintilie, în premieră în România la 𝗞𝘂𝗻𝘀𝘁𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗕𝗲𝗴𝗮.

Vernisajul și performance-ul de Hafun Morison, parte din Expoziția Colectivă Centrală Chronic Desire – Sete Cronică || Deschiderea – Timișoara 2023 – Opening, la Comenduirea Garnizoanei.

3.Expoziția independentă Lucruri mărunte, lucruri prețioase, de Mircea Nicolae. Hai și tu să le descoperi!

Deschiderea Timișoara 2023 este un program finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și organizat de Centrul de Proiecte Timișoara.

Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” este finanțat de către Municipiul Timișoara, Ministerul Culturii și Consiliul Județean Timiș. Parteneri principali: Banca Transilvania, Catena, Cramele Recaș, Linde, Iulius Mall

