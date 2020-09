Trei zile aniversare la Iulius Town: Vița de Vie și The Mono Jacks vor concerta la Picnic in my Town

Pentru a marca un an de la inaugurare, Iulius Town a pregătit cel mai tare picnic din oraș, cu muzică, street food festival și diverse activități. La eveniment, Vița de Vie va împărți „praf de stele”, iar The Mono Jacks vor spune „1.000 de DA” pentru fiecare experiență inedită de la Iulius Town, din ultimele 365 de zile. Surprizele nu se opresc aici, iar detalii găsești pe Picnic in my Town.

Iulius Town organizează o aniversare de poveste la un an de la inaugurare, în perioada 11 – 13 septembrie 2020. Cu această ocazie, timișorenii sunt așteptați la Picnic in my Town, un eveniment cu vibe de festival, ce va reuni muzică de calitate, mâncare bună, poveste, emoție, oameni frumoși și premii.

Sâmbătă, 12 septembrie 2020, de la ora 21.00, Vița de Vie îi așteptă în Iulius Gardens pe timișoreni cu un concert dinamic și plin de energie. Publicul va fi purtat prin zone muzicale de alternative rock și hardcore și va putea fredona piese cunoscute. În plus, duminică, 13 septembrie, de la ora 19.00, pe scenă vor urca The Mono Jacks,care vin să pună emoțiile pe note. Astfel, cei prezenți vor putea asculta povești despre iubire și șanse ratate, dar și despre perseverență și dăruire.

Suprizele nu se opresc aici, așa că, pe lângă concerte, pofticioșii se vor putea delecta cu preparate delicioase în zona de street food, chef Foa va oferi sfaturi culinare și va pregăti o uriașă prăjitură Pavlova, copiii vor avea parte de o mulțime de activități distractive, iubitorii de strand-up comedy vor râde împreună cu Natanticu și Alex Zob, iar magazinele din Iulius Mall au pregătit reduceri exclusive. De asemenea, clienții vor fi răsplătiți cu peste 3.000 de premii instant. Pentru mai multe detalii urmărește-ne pe pagina de Facebook a Iulius Town și pe pagina dedicată evenimentului Picnic in my Town.

La toate evenimentele, pentru siguranța publicului, se păstrează distanțarea fizică, sunt asigurate substanțe dezinfectante, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie.

