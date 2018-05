Tres Court – producții de cinema de 4 minute de pe cinci continente – în competiție la Timișoara

La Timișoara, cât și în alte 16 orașe din România, precum și în comunități rurale, va avea loc, în perioada 1-10 iunie, Tres Court – Festivalul Internațional de filme de foarte scurt metraj. Evenimentul are loc la nivel mondial, iar în țara noastră este organizat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România și Institutul Francez Timișoara.

În orașul de pe Bega, cinefilii se pot bucura de cele mai bune producții cinematografice foarte scurte de pe cele cinci continente, joi, 7 iunie, la Centrul Cultural Ambasada (str. Anton Seiller, nr. 2). Filmele selectate nu respectă decât o singură regulă: durata de 4 minute! 4 minute este o clipă sau o eternitate. 4 minute este durata în care lumina ajunge de la Pământ pe Marte. 4 minute e prea puțin pentru un cântec bun, și prea mult pentru o piesă proastă. 4 minute este variabila comună a marii diversități de producții audiovizuale selectate. 4 minute este o provocare pentru regizorii constrânși să meargă direct la esențial. 4 minute este în fine intervalul de timp în care spectatorul va râde în hohote, va trece de la uimire, la îngrijorare, la încântare, fără a ajunge niciodată la plictis.

Ca în fiecare an, în jur de 3000 de filme foarte scurte sunt supuse atenției echipei de selecție, iar peste 100 dintre ele sunt reținute. Operele selecționate sunt reunite în mozaicuri cinematografice, în același timp coerente și diversificate.

Competiția internațională reflectă ultimele tendinţe în creația cinematografică de pe cele 5 continente: 41 de filme concurează pentru a obține un loc în cadrul palmaresului, precum și în inimile și în voturile unui public exigent. Selecția Paroles de Femmes aduce în lumina reflectoarelor personaje feminine puternice și contrastante. Jucându-se cu granița dintre ficțiune și realitate, această selecție propune un tur de orizont al perspectivelor feminine, în versiune foarte scurtă, bineînțeles. Selectia Familială este dedicată copiilor mici și mari, de la 6 la 106 ani, dornici sa călătorească în lumi fantastice imaginate de unii dintre cei mai creativi regizori!

Competiția românească prezintă 15 filme de maximum 4 minute, care se întrec pentru voturile spectatorilor din România. Tematicile de anul acesta sunt strâns legate de actualitatea socio-politică în care trăim, așa că veți regăsi subiecte precum familia, tehnologia, tradițiile și, în mod special anul acesta, tema corupției – în urma unui parteneriat pe care Institutul Francez l-a realizat cu Asociația Inițiativa România și festivalul lor anticorupție intitulat Once Upon a Time in Romania.

PROGRAM:

ora 16 – Selecţia TRÈS COURTS FAMILIAL (pentru copii peste 6 ani); ora 17 – Selecţia PAROLES DE FEMMES (cu personaje feminine puternice și contrastante în prim-plan); ora 18 – Competiţia NAŢIONALĂ (cele mai bune creații românești); ora 19 – Competiţia INTERNAŢIONALĂ (filme ce reflectă tendințele de pe cele 5 continente în creația cinematografică). Pubicul este invitat să voteze filmele preferate din cele două competiții! Accesul este liber în limita locurilor disponibile.

