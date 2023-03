Tribunalul Bucuresti a decis: Trupa Cargo poate concerta, in continuare, sub marca inregistrata la OSIM de Adi Barar. Familia regretatului artist a facut apel

Tribunalul Bucuresti a decis: Trupa Cargo poate concerta, in continuare, sub marca...

Membrii trupei Cargo pot concerta, in continuare, sub marca celebrei formatii din Timisoara. Tribunalul Bucuresti a decis, in urma cu cateva zile, sa respinga cererea de ordonanta presedintiala inregistrata la instanta de Monica Barar si Adriana-Delia Barar, sotia si fiica fostului lider, Adi Barar, prin care s-a solicitat interzicerea folosirii numelui formatiei, care este inregistrat la OSIM de catre regretatul artist.

„Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor Asociatia Expresive Events By LB si Aby Stage Events SRL, ca neintemeiata. Admite exceptia lipsei de interes invocata de parata Asociatia Expresive Events By LB. Respinge cererea de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu parata Asociatia Expresive Events By LB, ca fiind lipsita de interes. Respinge in rest cererea de ordonanta presedintiala, ca neintemeiata. Obliga reclamantele sa plateasca paratei C.N. Management Consult SRL suma de 9.460.50 lei, cheltuieli de judecata”, se mentioneaza in hotararea Tribunalului Bucuresti.

Care nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 5 zile de la pronuntare. De altfel, Delia Barar a si anuntat ca hotararea Tribunalului Bucuresti va fi atacata la instanta superioara.

„Toata lumea are impresia ca noi ne-am trezit peste noapte sa intentam proces, ceea ce nu este a deloc adevarat. De mai bine de un an si jumatate am tot incercat sa discutam cu ei pe tema aceasta, insa fara succes. Intre timp, ordonanta presedintiala a fost respinsa, insa vom face cu siguranta apel. Ei au deschis de asemenea un proces pentru anularea marcii Cargo, inscrisa de Adrian Barar la OSIM. Felul in care trateaza ei toata situatia asta e o ofensa la adresa lui Adrian Barar”, a declarat Adriana Barar.

Fiica lui Adrian Barar a mai spus ca membrii trupei au promovat si organizat un concert pentru aniversarea a 20 de ani de lansarea piesei Ploaia, fara sa mentioneze faptul ca mare parte a piesei a fost compusa de Adrian Barar, iar versurile ii apartin in intregime, acuzand faptul ca este vorba despre „o lipsa de respect fata de colegul lor”.

„S-a mentionat o singura data intr-un interviu ca Adi a venit cu textul si atat”, a mai declarat Adriana Barar.

Managerul trupei Cargo, Cosmin Nicoara, a declarat ca membrii trupei isi mentin punctul de vedere, acela de a nu face comentarii publice pe subiect.

Familia Barar i-a dat in judecata pe fostii colegi de trupa ai lui Adi Barar, reclamand ca „actualii membri CARGO au considerat ca nu au ce discuta cu familia si si-au vazut de treaba timp de aproape doi ani”.

„Familia lui Adi Barar a incercat sa stea de vorba cu membrii trupei, insa nu s-a ajuns la niciun acord. Cu interventia avocatilor s-au facut cativa pasi catre o posibila solutie, insa pe final nici dansii, nici avocatul lor nu au mai raspuns la notificari. Astfel, din pacate, s-a ajuns la o astfel de situatie in care familia trebuie sa se lupte in instanta pentru un drept mostenit, iar primul pas este o ordonanta presedintiala”, a mai declarat Adriana Barar.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii