Tribunalul Timiș acordă, în primă instanță, dreptate pentru Primăria Timișoara în disputa cu clubul No Name

Municipalitatea timișoreană a anunțat că, în primă instanță, Tribunalul Timiș a respins cererea de demolare în disputa pe care primăria o are cu reprezentanții clubului No Name. Instituția a cerut demolarea construcțiilor care ocupă domeniul public în zona respectivei baze.

Societatea care deține locația, Soldado SRL a adresat în 22 mai 2023, către Tribunal, o cerere de suspendare a dispoziției primarului Dominic Fritz, care cerea realizarea demolării.

În 13 iunie 2023, Tribunalul Timiș a respins cererea reclamanților, au anunțat repărezentanții primăriei.

”No Name ocupă un teren aparținând domeniului public, în suprafață de 6.552mp, cu o valoare estimată de 2,6 milioane de euro. Pentru acest teren nu există contract de concesiune cu Primăria Timișoara, iar construcțiile ridicate aici de firmă nu au autorizație de construire. Activitățile comerciale se desfășoară fără autorizație de funcționare și nu există autorizație ISU”, conform primăriei.

La sfârșitul lunii aprilie, primarul Dominic Fritz a emis dispoziții de demolare în 7 cazuri în care firme ocupă ilegal terenuri publice. Una dintre aceste dispoziții se referă la No Name.

Primăria Timișoara a demarat în 2022 o analiză a situației terenurilor de pe malul Begăi și zona Stadion, pentru a stabili situațiile raportate de-a lungul timpului despre proprietatea acestora.

”În urma unui proces minuțios de documentare a reieșit că peste 55.000 de metri pătrați, evaluați la 22 de milioane de euro, care aparțin domeniului public al municipiului Timișoara, au fost ocupați ilegal de decenii de diverse firme care au deschise localuri pe terenul Primăriei”, mai spun reprezentanții instituției.

La finalul lunii mai, Primăria Timișoara a câștigat în primă instanță și împotriva reprezentanților Terasei „Boss”, asupra cărora au fost dispuse măsuri de demolare a construcțiilor ilegale care ocupă domeniul public. „Terasa Boss” ocupă o suprafață de 6.425mp cu o valoare estimată este de 2,6 milioane euro.

