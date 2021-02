Tulburări emoționale, psihice și stigma în pandemia COVID19

Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad a organizat webinarul Tulburări emoționale psihice și stigma în pandemia COVID, în data de 14 februarie, coordonat de Tripa Laviniu.

Care a fost obiectivul evenimentului?

”Prin acest webinar am urmărit să aducem un plus de informație care să vină în ajutorul studenților și a specialiștilor din domeniu medical, pentru a putea face mult mai ușor deosebirile între normal și anormal, sănătate și boală, prin recunoașterea facilă a schimbărilor generate de stres/criză, recunoașterea categoriilor de persoane considerate vulnerabile în a dezvolta decompensări severe în momente de criză și nu în ultimul rând, evidențierea factorilor care pot declanșa sau întreține tulburările emoționale și psihice”, susține UVGG Arad.

De asemenea, este posibil ca cei care au fost infectați cu COVID-19 să experimenteze rușine, vinovăție și sentiment de izolare, sentimente care decurg din stigmatul social. Problemele legate de frică, incertitudine și stigmă reprezintă obstacole importante în implementarea intervențiilor preventive și curative în timp util și eficient, favorizând astfel răspândirea virusului.

Pentru a pune în aplicare măsuri în timp util, pentru a aborda această consecință negativă suplimentară a pandemiei, este nevoie de conștientizare, solidaritate colectivă și cooperare socială, pentru ca numai împreună reușim să contribuim eficient la prevenirea transmiterii bolilor.

Pandemia, această provocare prin care trece omenirea de aproape un an, are implicații în toate planurile vieții: social, economic, medical, etc. Întreaga omenire este afectată în egală măsură, virusul neținând cont nici de vârstă, nici de statut social…

Stresul susținut în care trăim, perturbă echilibrul întregii existențe a individului. Mecanismele de adaptare și de apărare nemaifiind în parametrii optimi, duc treptat la degradarea funcționalității organismului atât pe plan psihic cât și pe plan emoțional. Răspunsul fiecărei persoane aflate într-o situație de stres prelungit sau într-o situație de criză este diferit, la fel și modalitățile de manifestare – atenționează organizatorii.

