Tura de cultură Pietroasa – Crivina de sus – Poieni spre locurile istorice mai puțin cunoscute din Banat

Din anul 2019, Alergotura propune un concept inedit de alergare culturală: Tura de cultură Pietroasa – Crivina de sus – Poieni, sâmbătă 20 iulie de la ora 10.00, cu susținerea Casei Artelor – Direcția Județeană pentru Cultura Timiș.

”Pentru că ne place să alergăm și printre filele de istorie, vom dedica o serie de ture locurilor istorice mai puțin cunoscute din Banat.

Evenimentele sunt susținute cu amabilitate de către Casa Artelor – Direcția Județeană pentru Cultura Timiș prin explicații și povestiri la fața locului. Și credeți-ne, avem ce asculta de la experții DJCT.

În 20 iulie, e timpul perfect să urcăm în Banatul de munte. Avem povești noi și interesante de pe satele de-acolo: fiecare-i mai fălos cu biserica lui din lemn.

Colegii de la Casa Artelor ne-așteaptă cu istoria bisericilor din lemn de pe valea Begăi de sus. Noi, vom alerga pe răcoare de la Pietroasa la Crivina de Sus și la Poieni.

Ș-om pro șade la givan mai sus de Poieni. No, am do zîs”, este mesajul Alergotura.

