Turcii de la Nurol Insaat ve Ticaret pot începe proiectarea Centurii Timișoara Vest. Au dispoziție doi ani și jumătate să termine lucrarea

Cristian Pistol, director general al CNAIR și Muredin Agdeniz, directorul executive al companiei turce Nurol Insaat ve Ticaret AS, au semnat, joi, 23 ianuarie, la Timișoara, contractul pentru proiectarea şi execuția Variantei Ocolitoare Timişoara Vest.

Varianta Ocolitoare Timişoara-Vest va avea o lungime de aproximativ 13 kilometri şi trebuie construită în 30 de luni, dintre care şase luni alocate pentru proiectare şi 24 luni pentru execuţie.

„S-a semnat un proiect la care țin foarte mult, e un proiect care va închide centura în jurul orașului nostru. De data asta am avut timp să ne ocupăm serios, șoseaua va fi pe patru benzi, spre deosebire de tot ce este în circulație acum pe centură. Undeva la sfârșitul acestui an se va termina faza de proiectare, iar tot atunci va începe faza de execuție. Pot să vă spun despre compania Nurol că am colaborat și pe alte proiecte. A fost un fel de concurs în urmă cu un an și ceva, cine e compania care va da î circulație un lot care va duce să avem prima mie de kilometri de autostradă în România. Și au fost ei cu un lot de vreo 14 kilometri, pe Autostrada Transvilvaniei. Au lucrări de mult în România, știu ce îi așteaptă cât timp sunt ministru al Transporturilor. Termenele am pretenția să fie respectate, încât în acești doi ani și jumătate să terminăm acest proiect”, a spus Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

Noua variantă ocolitoare va închide centura în jurul Timișoarei. Va avea un pasaj peste DN59A, continuat cu un pasaj peste CFR 100 (în lungime totală de 750 metri), un pasaj peste DN 6 și CF 133 (450 metri), un pod peste râul Bega (450 metri) și patru noduri rutiere (cu DN 69 /E671 și cu Drumul Național Centura Timișoara, la intersecția cu DN 6, la intersecția cu DN 59A și la intersecția cu Radiala Nouă de Vest/C30).

Sorin Grindeanu a anunțat că astăzi a fost și termenul limită de depunere oferte pentru studiile de fezabilitate pentru proiectul de lărgire la patru benzi a centurii Timișoara-Nord.

“Pentru contractual pe care l-am semnat astăzi vorbim de patru benzi, iar cele din trecut sunt la două benzi. Iar cea mai circulată bucată, cea de la Ghiroda, până la Calea Aradului, necesită lărgirea la patru benzi. Astăzi s-a încheiat depunerea de oferte pentru studiul de fezabilitate, sunt în jur de zece firme”, a mai spus Grindeanu.

