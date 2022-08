Turiștii care vizitează Timișul au acum la dispoziție o hartă cu șapte trasee pentru toate gusturile

Biroul pentru Dezvoltare a Turism și Evenimente din cadrul Consiliului Județean Timiș a avut inițiativa întocmirii unei hărți turistice a județul. Aceasta a devenit realitate, a fost tipărită în 10.000 de exemplare în format fizic, pe hârtie, dar este disponibilă și online.

Specialiștii CJT au lucrat mai mult de jumătate de an, au stabilit și șapte trasee clare, care să includă mai multe obiective, iar din această săptămână harta va merge spre centrele de informare, în aeroport, gări, hoteluri, la agențiile turistice. Sunt 10.000 de exemplare în varianta fizică, pe hârtie, dar și una online, care se poate accesa de oriunde, la adresa https://www.cjtimis.ro/judetul-timis/traseeturistice/.

”Harta a fost realizată la inițiativa Biroul pentru Dezvoltare a Turism. A fost o muncă de documentare destul de amplă, pornind de la punctele de atracție și continuând cu elemente de gastronomie su puncte de cazare pentru cei care stau mai multe ore în zonele respective”, a declarat Alin Nica.

Din păcate, harta nu include și Timișoara, ca și punct de atracție. Totuși, toate traseele pornesc din capitala orașului. Din păcate, Timișoara nu a fost inclusă pe o listă cu trasee care ar putea urmări unele puncte aici. Specialiștii CJT au constatat că în afară de Catedrală și mall, dar și centrul istoric, turiștii Timișoarei nu prea mai vizitează altceva în oraș.

Deocamdată, cele șapte trasee au fost concepute în așa fel încât să poată fi parcurse rutier, dar se va încerca și varianta deplasării cu autobuzul sau trenul. Din păcate, colaborare cu primăria nu există. Varianta alternativă de a se promova cumva harta este apelarea la Breasla Ghizilor. Aceștia au acces la turiști, chiar pot lucra la îmbunătățirea traseelor propuse.

”Noi avem altă viziune, trebuie să facem mai mult pentru promovare. Breasla ghizilor ne bazăm pe aceștia, ei sunt cei care interacționează direct cu turiștii. Despre colaborare cu Primăria Timișoara… nu știu ce să vă spun. Vom gândi și trasee în Timișoara, va trebui să colaborăm cu primăria, cu Centrul Info Turistic, să găsim și alte obiective care trebuie integrate în platformă. Eu nu știu de trasee care să existe pe Timișoara. Când vor avea trasee cristalizate le vom integra în platformă”, spune Alin Nica, liderul CJT.

Nici vicepreședintele instituției, Alexandru Proteasa, nu e prea încrezător în o colaborare pe acest subiect cu municipalitatea.

”La Asociația de Promovare a Turismului am făcut invitații spre primărie, să fie și ei membri ai asociație, să ne unim viziunea. Am avut adrese trimise, ei au făcut altă asociație, unde primarul e președintei. Am făcut și către asociația nou înființată, majoritatea răspunsurilor primite sunt vagi, dacă nu inexistente”, spune Proteasa.

Traseele turistice nu sunt bătute în cuie, acestea se vor îmbunătăți permanent.

”Mai avem și sit-ul istoric de la Parța, acolo va fi muzeul neolitic, mai este conacul Mocioni (n.r. Foeni). Va fi un muzeu deschis și la Cornești, este sit-ul de acolo. Toate acestea le vom cuprinde în trasee.

Realizare hărților a costat aproximativ 70.000 de lei. Iată care sunt cele șapte trasee propuse în acest moment de CJT:

Traseu 1 – Timișoara-Lugoj-Cetatea Jdioara-Cascada Cornet-Lacul Surduc-Muzeul Traian Vuia

Traseu 2 – Timișoara-Jimbolia-Lenauheim-Lovrin

traseu 3 – Timișoara-Satchinez (Rezervația Ornitologică Satchinez)- Sânnicolau Mare-Dudeștii Vechi

Traseu 4 – Timișoara-Pișchia-Murani-Charlottenburg-Buzad

Traseul 5 – Timișoara-Margina-Transluncani-Cascada Șopot

Traseul 6 – Timișoara-Parcul Dendrologic Bazoș-Buziaș-Cramele din Silagiu

Traseul 7 – Timișoara-Peciu Nou-Cebza-Ciacova-Deta-Foeni-Banloc-Deta

