Turneu de promovare al Festivalului „Timișoara  Muzicală”: „riTM în Banat”

Un periplu muzical în regiunea Banat va avea loc în perioada 5-28 aprilie, pentru a promova o nouă ediție a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”. Turneul de promovare „riTM în Banat” a fost conceput-o sub forma unei serii de evenimente muzicale menite să le vestească melomanilor din această parte de țară începerea celei de-a LXVIII-a ediții a emblematicei manifestări de gen organizate de Filarmonica Banatul și Opera Națională Română din Timișoara. Călătoria sonoră începe în data de 5 aprilie, la Lugoj, și se încheie în 28 aprilie, la Recaș. Cele 11 recitaluri camerale ale turneului „riTM în Banat” vor fi susținute de percuționiștii Ansamblului Percutissimo al Facultății de Muzică și Teatru Timișoara din cadrul Universității de Vest Timișoara: Michael Blescun, Bogdan Buică, Giulia Szuromi, David Csermak. Solist și coordonator al ansamblului este percuționistul Doru Roman. Programul concertelor: vineri, 5 aprilie 2024, ora 19:00, la Teatrul „Traian Grozăvescu” Lugoj; sâmbătă, 6 aprilie 2024, ora 19:00 – Casa de Cultură Buziaș; duminică, 7 aprilie 2024, ora 12:00 – Mănăstirea Sf. Maria Radna, Lipova; vineri, 12 aprilie 2024, ora: 12:00 – Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget; duminică, 14 aprilie 2024, ora 18:00 – Episcopia Ortodoxă Caransebeș; vineri, 19 aprilie 2024, ora 19:00 – Liceul de Artă „Sabin Păuța” Reșița; sâmbătă, 20 aprilie 2024, ora 19:00 – Casa de Cultură Oravița; duminică, 21 aprilie 2024, ora 18:00 – Sala de conferințe a Primăriei Bocșa; vineri, 26 aprilie 2024, ora 19:00 – Casa de Cultură Sânnicolau Mare; sâmbătă, 27 aprilie 2024, ora 19:00 – Casa de Cultură Jimbolia; duminică, 28 aprilie 2024, ora 19:00 – Casa de Cultură Recaș. Programul evenimentelor este conceput pentru toate categoriile de vârstă, și cuprinde: S. Reich – Music of pieces of wood, A. Gomez – Mambo Africano, S. Fink – Zulu Welcome, E. Sejourne – Bronx, M. Rife – Rain Song, R. Filz – Yellowstone, N. Zivkovici – Cântec Sârbesc, M. Moleiro– Joropo, A. Keon – Destinations. Biletele au cost unic de intrare – 5 lei/persoană și pot fi achiziționate de la adresa: https://shorturl.at/wyHM9.

